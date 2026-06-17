45 दिनों में 15 लाख गाड़ियां; शिमला में जाम से निपटने के लिए पुलिस की 5 पॉइंट स्ट्रेटजी
शिमला में पर्यटकों का आना लगातार जारी है। पिछले 45 दिनों में 15 लाख गाड़ियां एंट्री ले चुकी है। ऐसे में पुलिस ने ट्रैफिक से निपटने के लिए 5 सूत्रीय स्टैटजी बनाई है।
शिमला में एक मई से 15 जून के बीच लगभग 15 लाख गाड़ियों के पहुंचने के मद्देनजर पुलिस ने गर्मियों में पर्यटकों की भीड़ से निपटने के लिए पांच-सूत्रीय रणनीति अपनाई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि ट्रैफिक के उपायों में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती, कड़ी निगरानी, वैकल्पिक रास्तों की मैपिंग और सार्वजनिक गाड़ियों को बढ़ावा देना शामिल है ।
गर्मी की छुट्टियों के लिए स्कूल बंद होने के साथ ही बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश की अलग-अलग जगहों की ओर रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की इस भारी भीड़ के कारण राजमार्गों और लिंक रोड पर अक्सर ट्रैफिक जाम हो रहा है। होटल मालिकों के अनुसार, पिछले हफ्ते माचल प्रदेश में होटलों-रेस्तरां आदि में सप्ताह के दिनों में पर्यटकों की मौजूदगी 60-70 प्रतिशत रही जबकि सप्ताहांत पर यह बढ़कर 80-90 प्रतिशत हो गई।
45 दिनों में 15 लाख गाड़ियां
पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया, पिछले 45 दिनों में 15 लाख से ज़्यादा गाड़ियां शिमला में आईं और पुलिस ने इस भीड़ से निपटने के लिए पांच-सूत्रीय रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा कि अगर अंदरूनी रुकावटों को दूर कर लिया जाए, तो पर्यटकों की भारी भीड़ को संभालना कोई समस्या नहीं है।
पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि ट्रैफिक प्रबंधन की रणनीति में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों, इंटरसेप्टर गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर सवार जवानों की तैनाती, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निगरानी, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल और सार्वजनिक गाड़ियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन और जागरूकता शामिल है।
210 अतिरिक्त पुलिसकर्मी और होम गार्ड्स की तैनाती
उन्होंने कहा कि पहाड़ी शहर की लाइफलाइन मानी जाने वाले कार्ट रोड पर भारी गाड़ियों जैसे बस या ट्रक का खराब होना एक बड़ी समस्या है क्योंकि इनके कारण अक्सर लंबा जाम लग जाता है। सिंह ने बताया कि 'सिंगल-लेन' वाली सड़क पर खराब गाड़ी को खींचकर ले जाने के लिए क्रेन मंगाना काफी समय खपत वाली प्रक्रिया है। ट्रैफिक प्रबंधन रणनीति में वॉलंटियर्स के अलावा 210 अतिरिक्त पुलिसकर्मी और होम गार्ड्स की तैनाती शामिल है। गाड़ियों के आसानी से आने-जाने और भीड़-भाड़ को रोकने के लिए प्रमुख पार्किंग स्थलों पर भी ट्रैफिक कर्मियों को तैनात किया गया है।
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अदिति शर्मा
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