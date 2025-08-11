एक और मौत, अब तक 3 बन गए शिकार; हिमाचल में ‘स्क्रब टाइफस’ फैलने का खतरा

हिमाचल प्रदेश में शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में रविवार को ‘स्क्रब टाइफस’ बीमारी से एक और व्यक्ति की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की संख्या अब 3 हो गई है।

आईजीएमसी अस्पताल के वरिष्ठ अधीक्षक ने बताया कि 34 वर्षीय सरोज नामक मरीज को गंभीर सेप्सिस और सेप्टिक शॉक के साथ सिविल अस्पताल रोहड़ू से रेफर किया गया था। उसे 8 अगस्त को आईजीएमसी में भर्ती कराया गया था। अगले दिन उसके ‘स्क्रब टाइफस’ से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। एमआईसीयू में गहन उपचार के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई और 10 अगस्त को दोपहर लगभग 3 बजे मरीज ने दम तोड़ दिया।

आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राहुल राव के अनुसार मौत का तात्कालिक कारण ‘स्क्रब टाइफस’ के कारण सेप्टिक शॉक के साथ सेप्सिस था। उन्होंने पुष्टि की कि यह बीमारी क्षेत्र में एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता का विषय बनी हुई है। इससे पहले 06 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में आईजीएमसी ने ‘स्क्रब टाइफस’ के लिए 29 नमूनों की जांच की सूचना दी थी जिनमें से 6 पॉजिटिव पाए गए थे।