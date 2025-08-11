scrub typhus disease in himachal pradesh 3 deaths एक और मौत, अब तक 3 बन गए शिकार; हिमाचल में ‘स्क्रब टाइफस’ फैलने का खतरा, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़scrub typhus disease in himachal pradesh 3 deaths

एक और मौत, अब तक 3 बन गए शिकार; हिमाचल में ‘स्क्रब टाइफस’ फैलने का खतरा

हिमाचल प्रदेश में शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में रविवार को ‘स्क्रब टाइफस’ बीमारी से एक और व्यक्ति की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की संख्या अब 3 हो गई है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, शिमला, वार्ताMon, 11 Aug 2025 12:43 PM
share Share
Follow Us on
एक और मौत, अब तक 3 बन गए शिकार; हिमाचल में ‘स्क्रब टाइफस’ फैलने का खतरा

हिमाचल प्रदेश में शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में रविवार को ‘स्क्रब टाइफस’ बीमारी से एक और व्यक्ति की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की संख्या अब 3 हो गई है।

आईजीएमसी अस्पताल के वरिष्ठ अधीक्षक ने बताया कि 34 वर्षीय सरोज नामक मरीज को गंभीर सेप्सिस और सेप्टिक शॉक के साथ सिविल अस्पताल रोहड़ू से रेफर किया गया था। उसे 8 अगस्त को आईजीएमसी में भर्ती कराया गया था। अगले दिन उसके ‘स्क्रब टाइफस’ से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। एमआईसीयू में गहन उपचार के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई और 10 अगस्त को दोपहर लगभग 3 बजे मरीज ने दम तोड़ दिया।

आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राहुल राव के अनुसार मौत का तात्कालिक कारण ‘स्क्रब टाइफस’ के कारण सेप्टिक शॉक के साथ सेप्सिस था। उन्होंने पुष्टि की कि यह बीमारी क्षेत्र में एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता का विषय बनी हुई है। इससे पहले 06 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में आईजीएमसी ने ‘स्क्रब टाइफस’ के लिए 29 नमूनों की जांच की सूचना दी थी जिनमें से 6 पॉजिटिव पाए गए थे।

ग्रामीण इलाकों में ज्यादा खतरा

स्वास्थ्य अधिकारियों ने जनता से सतर्क रहने का आग्रह किया है। उनके मुताबिक खासकर ग्रामीण और जंगली इलाकों में इस बीमारी का खतरा अधिक है क्योंकि वहां ‘चिगर्स’ (माइट लार्वा) के संपर्क में आने का खतरा अधिक होता है। डॉ. राव ने कहा, 'लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। आस-पास की जगह को साफ रखना चाहिए और घरों के आस-पास घास या खरपतवार नहीं उगने देना चाहिए। अगर तेज बुखार, बदन दर्द या दाने जैसे लक्षण दिखाई देने पर मरीज को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में ले जाएं।' इस बीच ‘स्क्रब टाइफस’ के लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए राज्य के आईजीएमसी और अन्य अस्पताल अलर्ट पर हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ज़ोर देते हैं कि इस घातक मौसमी संक्रमण से होने वाली मौत को रोकने के लिए शीघ्र निदान और उपचार की बेहद जरूरी है।

Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।