हिमाचल में बारिश-भूस्खलन के बीच बंद किए गए स्कूल-कॉलेज, जानिए कब तक रहेगा अवकाश?

छुट्टी के आदेश के बीच संस्थान प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जहां संभव हो, वहां ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रखी जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित न हो।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाWed, 3 Sep 2025 03:44 PM
हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी भारी बारिश और तबाही को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों व कॉलेजों (डाईट सहित) को आगामी 7 सितंबर, 2025 तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इस अवधि में शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को भी संस्थानों में आने से छूट दी गई है। हालांकि, संस्थान प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जहां संभव हो, वहां ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रखी जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित न हो।

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राचार्य, हेड मास्टर और संस्थान प्रमुख संस्थान की संपत्ति और अभिलेखों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। यदि किसी कारण से चल संपत्तियों या अभिलेखों को नुकसान पहुंचने की संभावना हो, तो उनकी सुरक्षित रखवाली सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने सभी अधिकारियों को आदेश की अक्षरश: पालना करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और खराब मौसम के दौरान किसी भी तरह का जोखिम उठाना ठीक नहीं होगा।

गौरतलब है कि प्रदेश इस समय भयंकर मॉनसूनी आपदा से जूझ रहा है। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने पूरे हिमाचल को संकट में डाल दिया है। जगह-जगह भूस्खलन, बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं ने तबाही मचा रखी है। इस मॉनसून सीजन में अब तक 341 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। भारी बारिश की वजह से राज्य भर में सैकड़ों सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं।

कई पुल टूट गए हैं और गांवों का संपर्क कट गया है। कई जिलों में बिजली व पेयजल आपूर्ति ठप हो गई है और लोग घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं। इसके अलावा नदी-नाले उफान पर हैं और हर गुजरते दिन के साथ खतरा और बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर सड़कें और रास्ते टूट चुके हैं, जिससे पैदल चलना और वाहनों की आवाजाही भी जोखिम भरी हो गई है।

बीते 24 अगस्त से अब तक बारिश और आपदा ने प्रदेश के कई जिलों में कोहराम मचा रखा है। स्थिति यह है कि जिला उपायुक्तों को हालात को देखते हुए अपने-अपने जिलों में शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश रोजाना देने पड़ रहे थे। मगर अब सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए एक साथ आदेश जारी कर दिए हैं। यह फैसला बच्चों और अभिभावकों के लिए राहत भरा है, क्योंकि अब उन्हें रोजाना बदलते आदेशों का इंतजार नहीं करना होगा। इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक भी खराब मौसम की चेतावनी दी है। कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

इमेज- एआई जेनरेटड

Himachal Pradesh News Rain Weather

