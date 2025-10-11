हिमाचल प्रदेश में जॉब के नाम पर बड़ी ठगी! सचिवालय का अफसर बता ऐंठ लिए 1 लाख रुपए

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक व्यक्ति से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को सचिवालय में कार्यरत अधिकारी बताकर शिकायतकर्ता को चूना लगाया।

राजधानी शिमला में एक व्यक्ति से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को सचिवालय में कार्यरत अधिकारी बताकर शिकायतकर्ता को चूना लगाया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला पुलिस थाना छोटा शिमला में दर्ज हुआ है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 336(2) के तहत मामला दर्ज किया है।

शिकायतकर्ता वीरेंद्र चौहान पुत्र सुंदर सिंह निवासी ठियोग जिला शिमला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि देव कुमार नामक एक व्यक्ति से उसकी जान-पहचान हुई थी। इस व्यक्ति ने खुद को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में अफसर के पद पर तैनात बताया। आरोपी ने कहा कि वह सचिवालय में एक शाखा का प्रमुख है।

शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने उसे कहा कि वह उसके भाई को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में माली (गार्डनर) की नौकरी दिलवा सकता है, लेकिन इसके लिए तीन लाख रुपये देने होंगे। उसने यह भी कहा कि आधी रकम अभी और बाकी आधी रकम नियुक्ति पत्र मिलने के बाद देनी होगी। इस झांसे में आकर वीरेंद्र चौहान ने आरोपी को 1.20 लाख रुपये दे दिए।

शिकायतकर्ता का कहना है कि जब काफी समय बीत जाने के बाद भी न तो कोई नियुक्ति पत्र मिला और न ही नौकरी का कोई पता चला, तब उसे ठगी का अहसास हुआ। उसने जब पैसे लौटाने की बात कही तो आरोपी ने टालमटोल शुरू कर दी।

पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी शिमला जिला के रोहड़ू उपमंडल का निवासी बताया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।