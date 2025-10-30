Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Sali is abusive word but not intentional insult under section 504 ipc says himachal pradesh high court
'साली' गाली है, पर हर बार इरादतन अपमान नहीं; हिमाचल हाईकोर्ट ने क्यों कहा ऐसा

'साली' गाली है, पर हर बार इरादतन अपमान नहीं; हिमाचल हाईकोर्ट ने क्यों कहा ऐसा

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि 'साली' जैसे शब्दों का इस्तेमाल भले ही गंदी गाली के दायरे में आता है। लेकिन इसे आईपीसी की धारा 504 के तहत जानबूझकर अपमान तभी माना जाएगा, जब इससे शांति भंग होने या होने की संभावना बनती हो। 

Thu, 30 Oct 2025 10:10 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में टिप्पणी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि 'साली' शब्द का इस्तेमाल भले ही एक गंदी गाली है, लेकिन जब तक इससे शांति भंग न हो या ऐसा होने की संभावना नहीं हो, यह इरादतन अपमान करने के दायरे में नहीं आता। हाईकोर्ट ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 के तहत निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को भी रद्द कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा कि इस मामले में 'साली' शब्द का इस्तेमाल गंदी गाली देने जैसा है। पीड़ित शिकायतकर्ता ने यह नहीं कहा कि इस शब्द या गंदी गालियों ने उसे शांति भंग करने के लिए उकसाया। कोर्ट ने कहा कि इसलिए, यह आवश्यक तत्व कि अपमान की वजह से शिकायत करने वाले ने शांति भंग की हो, यहां मौजूद नहीं है। साथ ही ट्रायल कोर्ट ने भी यह मानने में गलती की कि आईपीसी की धारा 504 की शर्तें पूरी होती हैं।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि शिकायतकर्ता रीता कुमारी को उसके पड़ोसियों, आरोपी लेख राम और मीना देवी ने एक कमरे में बंद कर दिया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके और पड़ोस की प्रॉपर्टी के बीच एक दीवार गिर गई थी। जिसके बाद आरोपी उसके घर आए, उसे गालियां दीं और उसे एक कमरे में बंद कर दिया, जहां से बाद में पुलिस ने उसे बचाया।

ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले कहा था कि शिकायतकर्ता की बात को दूसरे गवाहों और फिजिकल सबूतों से सपोर्ट मिला। यह देखा गया कि आरोपी मीना देवी ने बाद में जो चाबी दी उससे यह कन्फर्म हो गया कि उसने शिकायतकर्ता के साथ गाली-गलौज की थी और उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा था कि भले ही एक सिविल विवाद चल रहा था, लेकिन आरोपियों को कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं था।

ट्रायल कोर्ट और अपीलीय कोर्ट ने ठहराया था दोषी

ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में दोनों आरोपियों को आईपीसी की धाराओं 342 और 504 और 34 के तहत दोषी ठहराया था, जिसे अपीलीय कोर्ट ने भी बरकरार रखा।

याचिकाकर्ताओं ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करते हुए यह दलील दी कि आरोपी ने वह दीवार अपनी जमीन पर बनाई थी। याचिकाकर्ताओं ने आगे यह भी तर्क दिया कि आरोपी को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का फायदा मिलना चाहिए था।

धारा 342 में सजा को बरकरार रखने के लिए काफी सबूत : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 342 के तहत सजा को बरकरार रखने के लिए काफी सबूत हैं। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 504 के तहत सजा सही नहीं है, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि गाली-गलौज वाले शब्दों का मकसद शांति भंग करना था।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 504 के तहत सजा सही नहीं है, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि गाली-गलौज वाले अपमानजनक शब्दों का मकसद शांति भंग करना था।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।