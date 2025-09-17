हिमाचल HC ने राज्य सरकार पर लगाया 25 हजार रुपए का सशर्त जुर्माना, इस पर भड़का अदालत का गुस्सा

इस जनहित याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने धर्मशाला में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सभी मंजूरियां दिए जाने के बावजूद, केंद्रीय विद्यालय परिषद के उत्तरी परिसर की स्थापना में हो रही अत्यधिक देरी को उजागर किया है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUHP) के उत्तरी परिसर के निर्माण में हुई देरी से संबंधित एक मामले में जवाब दाखिल न करने पर राज्य सरकार पर 25,000 रुपए का सशर्त जुर्माना लगाया है। इस मामले को लेकर धर्मशाला निवासी अतुल भारद्वाज ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने 16 सितंबर को सुनवाई की और कहा कि मामले की पहली सुनवाई 11 अप्रैल, 2025 को होने के बावजूद राज्य ने बार-बार समय मांगा, लेकिन वह अबतक अपना काउंटर-एफिडेविट (प्रति-हलफनामा) प्रस्तुत करने में विफल रही है।

अदालत ने आदेश दिया, 'बार-बार की गई चूक को देखते हुए, राज्य पर 25,000 रुपए की सशर्त कॉस्ट (जुर्माना) लगाई जाती है, जिसका भुगतान मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष 2025 में करना होगा।'

इस जनहित याचिका के माध्यम से धर्मशाला में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सभी मंज़ूरियां दिए जाने के बावजूद, केंद्रीय विद्यालय परिषद के उत्तरी परिसर की स्थापना में हो रही अत्यधिक देरी को उजागर किया गया है। जुलाई 2023 में फाइल भेजे जाने के बावजूद, राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरण के लिए 30 करोड़ रुपए जमा नहीं किए जाने के कारण परियोजना रुकी हुई है।

याचिकाकर्ता की वकील नित्या शर्मा ने तर्क दिया कि राज्य ने पहले धर्मशाला परिसर के लिए वन भूमि हस्तांतरण हेतु निर्धारित 30 करोड़ रुपए जमा करने में चूक की थी और अब अदालत के सामने भी वही लापरवाही बरती जा रही है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि धर्मशाला परिसर में अभी भी बाधाएं आ रही हैं, जबकि देहरा में केंद्रीय विद्यालय परिषद के दक्षिणी परिसर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो दर्शाता है कि राज्य धर्मशाला की बजाय देहरा को प्राथमिकता दे रहा है।