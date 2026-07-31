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हिमाचल में चलती कार पर गिरी चट्टान, डॉक्टर और पत्नी की मौत; बेटी गंभीर

By Subodh Kumar Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार सुबह हुई एक हादसे में पति-पत्नी की जान चली गई और उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा चलती कार पर पहाड़ी से चट्टान गिरने से हुआ। कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में शुक्रवार सुबह भूस्खलन के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। राणाबाग–देवरी सड़क पर करशैघाट के पास पहाड़ी से अचानक भारी चट्टानें और बोल्डर एक चलती कार पर आ गिरे। हादसे में रामपुर के खनेरी स्थित श्रीखंड हॉस्पिटल के संचालक और प्रसिद्ध स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. बृज लाल ठाकुर तथा उनकी पत्नी सुनीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 18 साल की बेटी भव्या गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

जानकारी के अनुसार यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब साढ़े दस बजे हुआ। डॉ. बृज लाल ठाकुर अपने परिवार के साथ कार में यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान करशैघाट के पास पहाड़ी से अचानक बड़े-बड़े पत्थर और चट्टानें टूटकर उनकी कार पर आ गिरीं। जोरदार टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया तथा प्रशासन और पुलिस को सूचना दी।

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स्थानीय लोगों और बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों और मृतकों को खाई से बाहर निकाला। डॉ. बृज लाल ठाकुर और उनकी पत्नी को बचाया नहीं जा सका। उनकी बेटी भव्या गंभीर रूप से घायल हुई हैं। प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

मृतकों की पहचान 60 साल के डॉ. बृज लाल ठाकुर और 54 साल की सुनीता देवी के रूप में हुई है। डॉ. ठाकुर लंबे समय से शिमला जिले के रामपुर के खनेरी में निजी श्रीखंड हॉस्पिटल का संचालन कर रहे थे और स्त्रीरोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनका परिवार मूल रूप से कुल्लू जिले के आनी क्षेत्र के अमरबाग का रहने वाला था। उनके निधन की खबर फैलते ही चिकित्सा क्षेत्र और स्थानीय लोगों में शोक फैल गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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यह हादसा एक बार फिर दिखाता है कि इस बार मानसून हिमाचल प्रदेश में जानलेवा साबित हो रहा है। पिछले सप्ताह लाहौल-स्पीति जिले में भी इसी तरह पहाड़ी से चट्टानें गिरने के कारण सड़क से गुजर रही एक टाटा सूमो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस हादसे में वाहन में सवार सभी 13 लोगों की मौत हो गई थी। सभी मृतक चंबा जिले के जनजातीय पांगी क्षेत्र के निवासी थे।

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राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन के कारण 100 से अधिक सड़कें अभी भी बंद हैं। मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन लगातार लोगों और पर्यटकों से भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की यात्रा से बचने की अपील कर रहा है और खराब मौसम के दौरान पूरी सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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