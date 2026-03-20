कार की डिग्गी में सामान रख रहे थे, ट्रक की टक्कर से गई जान; देहरादून-चंडीगढ़ NH पर अधिकारी की मौत
देहरादून-चंडीगढ़ हाईवे पर एक दर्दनाक घटना घटी। सड़क किनारे खड़ी कार की डिग्गी में समान रख रहे एक अधिकारी को अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई। वह धौलाकुआं में राजस्व अधिकारी के पद पर तैनात थे। घटना के बाद चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया।
देहरादून-चंडीगढ़ हाईवे पर एक दर्दनाक घटना घटी। सड़क किनारे खड़ी कार की डिग्गी में समान रख रहे एक अधिकारी को अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई। वह धौलाकुआं में राजस्व अधिकारी के पद पर तैनात थे। घटना के बाद चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गुरुवार शाम देहरादून-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर धौलाकुआं के पास एक दर्दनाक घटना घटी। एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में राजस्व अधिकारी की मौत हो गई। वह धौलाकुआं में राजस्व अधिकारी के पद पर तैनात थे।
पुलिस अधीक्षक एनएस नेगी ने बताया कि यह घटना शाम करीब 7:00 बजे की है। हादसे में मारे गए अधिकारी की पहचान कमराऊ तहसील के भजौन गांव निवासी वीरेंद्र सिंह (पुत्र गुमान सिंह) के रूप में हुई है। वीरेंद्र सिंह धौलाकुआं में ही राजस्व अधिकारी के पद पर तैनात थे।
पुलिस के अनुसार, वीरेंद्र सिंह अपनी कार की डिग्गी खोलकर उसमें कुछ सामान रख रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वीरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ माजरा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस) की धारा 281, 125(ए) और 106 के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फरार ट्रक चालक की तलाश के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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