Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कार की डिग्गी में सामान रख रहे थे, ट्रक की टक्कर से गई जान; देहरादून-चंडीगढ़ NH पर अधिकारी की मौत

Mar 20, 2026 02:31 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, नाहन
share

देहरादून-चंडीगढ़ हाईवे पर एक दर्दनाक घटना घटी। सड़क किनारे खड़ी कार की डिग्गी में समान रख रहे एक अधिकारी को अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई। वह धौलाकुआं में राजस्व अधिकारी के पद पर तैनात थे। घटना के बाद चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया।

कार की डिग्गी में सामान रख रहे थे, ट्रक की टक्कर से गई जान; देहरादून-चंडीगढ़ NH पर अधिकारी की मौत

देहरादून-चंडीगढ़ हाईवे पर एक दर्दनाक घटना घटी। सड़क किनारे खड़ी कार की डिग्गी में समान रख रहे एक अधिकारी को अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई। वह धौलाकुआं में राजस्व अधिकारी के पद पर तैनात थे। घटना के बाद चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया।

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गुरुवार शाम देहरादून-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर धौलाकुआं के पास एक दर्दनाक घटना घटी। एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में राजस्व अधिकारी की मौत हो गई। वह धौलाकुआं में राजस्व अधिकारी के पद पर तैनात थे।

पुलिस अधीक्षक एनएस नेगी ने बताया कि यह घटना शाम करीब 7:00 बजे की है। हादसे में मारे गए अधिकारी की पहचान कमराऊ तहसील के भजौन गांव निवासी वीरेंद्र सिंह (पुत्र गुमान सिंह) के रूप में हुई है। वीरेंद्र सिंह धौलाकुआं में ही राजस्व अधिकारी के पद पर तैनात थे।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त ड्रेस कोड, जींस-टीशर्ट पर रोक

पुलिस के अनुसार, वीरेंद्र सिंह अपनी कार की डिग्गी खोलकर उसमें कुछ सामान रख रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वीरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में विजिलेंस ब्यूरो अब RTI से बाहर, सरकार ने क्या दी दलील?

पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ माजरा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस) की धारा 281, 125(ए) और 106 के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फरार ट्रक चालक की तलाश के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल नंबर की गाड़ियों पर पंजाब में एंट्री टैक्स लगाने की तैयारी; गूंजा मुद्दा
Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।