डॉक्टर की बर्खास्तगी के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, मरीज परेशान

हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। यह विवाद आईजीएमसी (IGMC) शिमला के डॉक्टर राघव नरूला की सेवा समाप्ति (Termination) के बाद शुरू हुआ, जिन पर एक मरीज के साथ मारपीट का आरोप लगा था। हालांकि एक वीडियो में दोनों पक्ष भिड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन जांच समिति ने डॉक्टर को दोषी मानते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया। डॉक्टरों का कहना है कि यह फैसला गलत है और वे डॉक्टर नरूला को वापस काम पर रखने और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।

इस हड़ताल के कारण मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला के प्रमुख अस्पतालों में ओपीडी (OPD) और रूटीन सर्जरी बंद कर दी गई हैं, जिससे दूर-दराज के इलाकों से आए लोग परेशान हैं। कड़ाके की ठंड और नए साल की वजह से होटलों में भीड़ होने के कारण मरीजों के परिजनों को रुकने में भी समस्या हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टरों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है, लेकिन डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रखी गई हैं।

मरीज के साथ आए कृष्ण सिंह ठाकुर ने बताया, मैं गुरुवार को शिमला से लगभग 125 किलोमीटर दूर आनी (कुल्लू) से यहां आया था। लेकिन हड़ताल के कारण यहां कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और हमें बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड और नए साल के आसपास पर्यटकों की बढ़ी संख्या के कारण ठहरने नहीं मिलने के कारण परेशानी और बढ़ गई है।

उन्होंने मरीजों के हित के लिए सरकार और डॉक्टरों से इस मामले को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया। एक अन्य मरीज के तीमारदार दशवी राम ने शनिवार को से कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। उसका एमआरआई आज होना था लेकिन हड़ताल के कारण अभी तक नहीं हो सका है। हम डॉक्टरों के काम पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं।

हड़ताल के कारण शिमला, धर्मशाला, नाहन, हमीरपुर, ऊना और कई अन्य जिलों से स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावित होने की खबरें आ रही हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) और राज्य भर के कई अन्य सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर शुक्रवार को सामूहिक रूप से आकस्मिक अवकाश पर चले गए।

शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करते हुए 'रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन' ने कहा कि हड़ताल के दौरान नियमित सेवाएं, ऑपरेशन थिएटर और बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) बंद रहेंगे और केवल आपातकालीन सेवाएं ही चालू रहेंगी। आईजीएमसी के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. प्रवीण भाटिया ने शनिवार को बताया, आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से जारी हैं। सहायक प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और प्रोफेसरों सहित विशेषज्ञ, अस्पताल में भर्ती मरीजों और ओपीडी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि, पहले से निर्धारित सर्जरी के संबंध में कुछ समस्याएं आई हैं।

इस बीच, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय ने स्वास्थ्य सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए एसओपी जारी की है जिसके तहत विशेषज्ञ को ओपीडी ड्यूटी पर तैनात करना, आपातकालीन ड्यूटी पर मौजूद 'रेजिडेंट डॉक्टर' की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करना और अस्पताल में भर्ती मरीजों को प्राथमिकता देना शामिल है।

‘आईजीएमसी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन’ के अध्यक्ष डॉ. सोहेल शर्मा ने शनिवार को मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री ने मामले की जांच का भरोसा तो दिया है लेकिन डॉक्टर की सेवा समाप्ति ने पूरे चिकित्सा जगत में एक नकारात्मक संदेश दिया है, जिससे डॉक्टर अपमानित और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डॉ. सोहेल शर्मा ने कहा, कड़ी मेहनत के बाद कोई डॉक्टर बन पाता है और कई परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। डॉक्टर भी एक इंसान ही है। हम स्वीकार करते हैं कि डॉक्टर का व्यवहार गलत था जिसके लिए उन्हें छह घंटे के भीतर ही निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अनुशासन समिति की रिपोर्ट के आधार पर 48 घंटों में ही सेवा समाप्त कर देना न्यायसंगत नहीं है। हमारी एकमात्र मांग सेवा समाप्ति के आदेश को वापस लेना है।

डॉ. शर्मा ने पूछा, एक डॉक्टर मरीजों की स्थिति को बेहतर समझता है। यदि कोई व्यक्ति यह मांग करने लगे कि डॉक्टर पहले उसे ही देखे वरना उसे नौकरी से निकलवा देगा तो ऐसी स्थिति में एक डॉक्टर काम कैसे कर पाएगा?

क्या है पूरा मामला? हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को एक मरीज के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करने के आरोप में डॉ. राघव नरूला की सेवाएं समाप्त कर दीं। यह घटना तब प्रकाश में आई जब इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) के पल्मोनरी वार्ड (फेफड़ा विभाग) में हुए इस विवाद का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में डॉक्टर नरूला मरीज के चेहरे पर घूंसा मारते हुए दिख रहे हैं जबकि मरीज डॉक्टर को लात मारने की कोशिश कर रहा है।

अर्जुन सिंह ब्रोंकोस्कोपी कराने अस्पताल आया था और प्रक्रिया के बाद सांस लेने में तकलीफ की शिकायत कर रहा था। सिंह ने आरोप लगाया कि विवाद की शुरुआत डॉक्टरों द्वारा उसे ‘तुम’ की जगह ‘तू’ कहकर संबोधित करने से हुई। जब सिंह ने इसे लेकर आपत्ति जताई तो नरूला आक्रामक हो गया।

अधिकारियों के अनुसार, चिकित्सक नरूला का कहना है कि सिंह ने उनके तथा उनके परिवार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए झगड़े की शुरुआत सिंह की थी। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट में दोनों पक्षों को दोषी माना गया है। अधिकारियों के अनुसार, जांच समिति ने नरूला के व्यवहार में दुराचार, दुर्व्यवहार और लोक सेवक के लिए अशोभनीय कृत्य पाया है। हिमाचल प्रदेश 'मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन', 'शिमला एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स', 'शिमला प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन' और 'फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन' ने चिकित्सकों के समर्थन में आवाज उठाई है।

इस संस्थाओं ने नरूला की सेवा बहाली की मांग की है। साथ ही, उन्होंने इस घटना की पारदर्शी, समयबद्ध और निष्पक्ष जांच कराने और अस्पताल परिसर के भीतर अराजकता फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस घटना को लेकर 'रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन' के सदस्यों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की थी।