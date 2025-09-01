हिमाचल के सभी जिलों में टूटकर बरसेंगे बदरा, कल भी भारी बारिश रेड और ऑरेंज अलर्ट?

हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में एकबार फिर भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जानें हिमाचल के किन जिलों में बन रहे भारी बारिश के आसार…

हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में एकबार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच भारी बारिश के कारण सूबे में हुई भूस्खलन की ताजा घटनाओं में 3 और लोगों की मौत हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि शिमला जिले में 2 घर ढह गए जिसमें पिता-पुत्री समेत तीन लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही बीते 20 जून से अब तक बारिश के कारण हुए हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 325 हो गई है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश के उना, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, लाहौल-स्पीति के विभिन्न हिस्सों में भी गरज चमक और वज्रपात के साथ जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में कल यानी मंगलवार को भी मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने 2 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने दो सितंबर को ही उना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला, सोलन, किन्नौर, लाहौल-स्पीति के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो 3 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में बारिश की तीव्रता में कमी आएगी लेकिन इस दिन भी तीन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।