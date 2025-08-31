सावधान! हिमाचल में 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट; इन जिलों के लोग रहें सतर्क

Himachal Pradesh Mausam: हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। किन जिलों में जारी किया गया है भारी बारिश का रेड अलर्ट, कहां ऑरेंज अलर्ट? विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कई जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि रेड अलर्ट वाले जिलों में लोग बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें, नदियों-नालों और भूस्खलन संभावित स्थानों से दूरी बनाए रखें और गैरजरूरी यात्रा से परहेज करें।

इन जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ऊना और बिलासपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी प्रकार शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भी बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में भारी बारिश के साथ वज्रपात और भूस्खलन की घटनाओं का खतरा रहने की संभावना है।

इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, चंबा, हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भी लोगों सतर्क रहने और मौसम विभाग की ओर से जारी अपडेट पर नजर बनाए रखने को कहा गया है। इन जिलों में भी लोगों को पहाड़ी दर्रों और नदी-नालों के पास जाने से बचने की चेतावनी दी गई है।

पहली सितंबर को इन जिलों में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने एक सितंबर को हिमाचल प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शिमला, कुल्लू, चम्बा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के विभिन्न हिस्सों में पहली सितंबर को ही भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

2 सितंबर को इन जिलों में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने 2 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो इन जिलों में अत्यधिक भारी बारिश से भूस्खलन और नदियों में अचानक बाढ़ का खतरा है।

2 सितंबर को इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से दो सितंबर को उना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोलन में इस दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के लोगों को भी सतर्क रहने और मौसम विभाग के अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।

तीन सितंबर को कैसा मौसम? मौसम विभाग की ओर से 3 सितंबर को शिमला और सिरमौर में येलो अलर्ट जबकि बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। चार से छह सितंबर तक भी पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है और किसी भी जिले के लिए कोई अलर्ट नहीं दिया गया है।

लोगों को सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग ने कहा है कि इन तीन दिनों के दौरान पहाड़ी जिलों में भूस्खलन, सड़कें बंद होने और यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं आ सकती हैं। निचले जिलों में अचानक बाढ़ और जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए लोग सतर्क रहें, मौसम की जानकारी पर नजर बनाए रखें और सुरक्षित स्थानों पर ही ठहरें।

जारी है भारी बारिश का दौर इस बीच लगातार हो रही भारी बारिश ने पूरे प्रदेश में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। रविवार सुबह से राजधानी शिमला सहित कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। इससे जगह-जगह भूस्खलन हो रहा है।

819 सड़कें बंद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में अब तक तीन नेशनल हाईवे और 819 सड़कें बंद हो चुकी हैं। अकेले चंबा में 253, मंडी में 206, कुल्लू में 175, कांगड़ा में 61, शिमला में 39 और ऊना में 22 सड़कें बंद हैं। कुल्लू के दो और मंडी के एक नेशनल हाईवे पूरी तरह ठप हैं।

पानी की आपूर्ति पर असर भारी बारिश के चलते बिजली और पानी की आपूर्ति पर भी गहरा असर पड़ा है। प्रदेश में 1236 ट्रांसफार्मर और 424 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। कुल्लू में 357, चंबा में 296 और मंडी में 177 ट्रांसफार्मर बंद हैं, जबकि कांगड़ा, मंडी, शिमला और अन्य जिलों में पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं।

320 लोगों की मौत बीते 24 घंटों में बिलासपुर जिले मलरान में 90 मिलीमीटर, नैना देवी में 82 मिलीमीटर और भटियात में 75 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मानसून सीजन में अब तक 320 लोगों की मौत हो चुकी है। मंडी में 51, कांगड़ा में 49 और चंबा में 36 लोगों की जान गई है।

4041 घर क्षतिग्रस्त अब तक सूबे में 4041 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें से 824 पूरी तरह ढह गए हैं। अकेले मंडी जिले में 1592 मकानों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा 467 दुकानें और 3646 पशुशालाएं भी तबाह हो चुकी हैं। अब तक 3042 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान दर्ज किया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग को 1693 करोड़, जलशक्ति विभाग को 1070 करोड़ और ऊर्जा विभाग को 139 करोड़ रुपये की क्षति उठानी पड़ी है।