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हिमाचल में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, किन 4 जिलों में स्कूल बंद?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश में 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सूबे के चार जिलों में शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन, बाढ़ और बांध से पानी छोड़े जाने के खतरे के कारण प्रशासन अलर्ट पर है।

हिमाचल में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, किन 4 जिलों में स्कूल बंद?

हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन मौसम को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग (IMD) ने आज 20 जुलाई और कल 21 जुलाई के लिए कई जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बहुत भारी बारिश के दौरान भूस्खलन, मलबा आने, निचले इलाकों में जलभराव, नदी-नालों के जलस्तर में अचानक वृद्धि और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ सकता है।

इन जिलों में स्कूल कॉलेज बंद

मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में एहतियाती कदम उठाए हैं। मंडी, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में आज और कल सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। चंबा जिले में 20 जुलाई को स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।

इन जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने आज 20 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने 21 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिलों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाकी सभी जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा।

25 जुलाई तक बारिश का दौर

मौसम विभाग का अनुमान है कि 22 जुलाई को कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 23 और 24 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। 25 जुलाई को भी प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान पूरे प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का अनुमान है।

कहां कितनी बारिश?

बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में केवल हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बिलासपुर जिले के ब्रह्माणी में 29.2 मिलीमीटर, कुल्लू के मनाली में 29.0 मिलीमीटर, ऊना के रायपुर मैदान में 12.8 मिलीमीटर, कांगड़ा के धर्मशाला में 12.5 मिलीमीटर, ऊना में 12.2 मिलीमीटर, कांगड़ा के पालमपुर में 11.0 मिलीमीटर, शिमला के सराहन में 10.7 मिलीमीटर और बिलासपुर के आरएल बीबीएमबी क्षेत्र में 8.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।

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पूरी मशीनरी मुस्तैद

सोमवार सुबह भी हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई, जबकि कहीं से भी व्यापक भारी बारिश की रिपोर्ट नहीं मिली। इस बीच रेड अलर्ट वाले जिलों में बादल फटने, अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और सड़कें बंद होने जैसी संभावित परिस्थितियों को देखते हुए राहत एवं बचाव दल, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों की मशीनरी को पूरी तरह मुस्तैद रखा गया है।

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यात्रा से बचने की अपील

संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग और सम्बंधित जिला प्रशासन ने लोगों से नदी, नालों और खड्डों के किनारे नहीं जाने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और बिना वजह यात्रा से बचने की अपील की है। ट्रैकिंग और अन्य बाहरी गतिविधियों से भी परहेज करने की सलाह दी गई है। लोगों से मौसम और प्रशासन की ओर से जारी ताजा चेतावनियों पर लगातार नजर रखने को कहा गया है।

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नदी नालों से दूरी बनाने की अपील

उधर, करछम वांगतू जलविद्युत परियोजना प्रबंधन ने भी जनहित में सूचना जारी की है। परियोजना के अनुसार, करछम बांध में पानी का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है और जरूरत पड़ने पर बांध से कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। लोगों से सतलुज नदी के किनारे या नदी के पास नहीं जाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। सभी लोग जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन की सलाह का अनुसरण करें।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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