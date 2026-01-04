‘दोषी पाए जाने पर सजा के लिए तैयार’; धर्मशाला छात्रा मौत मामले में आरोपी प्रोफेसर

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 19 साल की कॉलेज छात्रा की मौत के बाद उसे न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बीच आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक कुमार ने कहा कि अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो वह हर सजा भुगतने को तैयार हैं।

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 19 साल की कॉलेज छात्रा की मौत के बाद उसे न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बीच आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक कुमार ने कहा कि अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो वह हर सजा भुगतने को तैयार हैं। कॉलेज की टीनएजर छात्रा की 26 दिसंबर को लुधियाना एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मौत से पहले उसने कॉलेज की तीन लड़कियों ने उसके साथ रैगिंग करने और प्रोफेसर पर उसका सेक्शुअल हैरेसमेंट करने के आरोप लगाए थे।

HT की पहले की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित लड़की के पिता ने इस हफ्ते की शुरुआत में तीन छात्राओं और प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोपियों पर उनकी बेटी को “परेशान करने और जातिवादी टिप्पणियां” करने के आरोप लगाए गए थे।

सरकार ने प्रोफेसर अशोक कुमार को सस्पेंड मामला तूल पकड़ने के हरकत में आई हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को आरोपी प्रोफेसर अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया। हालांकि, प्रोफेसर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को "पूरी तरह झूठा" बताया। इससे पहले शनिवार को दिन में पहले धर्मशाला की एक कोर्ट ने प्रोफेसर को इस मामले में अग्रिम जमानत दे दी और आरोपी को मामले की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।

प्रोफेसर ने जमानत मिलने के बाद पत्रकारों से कहा, "मेरे ऊपर लगे आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। छात्रा पिछले सेमेस्टर में मेरी क्लास में थी। इस सेमेस्टर में, वह दूसरे प्रोफेसर की क्लास में है। मेरा इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।"

'शायद यह मेरी किस्मत या कर्म था कि मुझे…' उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि आरोपों की जांच चल रही है। ''अगर मैं दोषी पाया जाता है, तो मुझे इसकी सजा भुगतनी होंगे। मैं इसके लिए तैयार हूं। साढ़े 26 साल के टीचिंग करियर और अनगिनत स्टूडेंट्स के साथ मुझ पर पहले कभी ऐसे आरोप नहीं लगे। शायद यह मेरी किस्मत या कर्म था कि मुझे अपनी इज्जत पर यह दाग सहना पड़ा। अब जब यह हो गया है, तो मैं इसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं।''

प्रोफेसर ने आगे कहा कि सरकार ने शायद यह सोचकर उन्हें सस्पेंड कर दिया कि वह इसके हकदार थे,"और मैं यह स्वीकार करता हूं"। उन्होंने आगे कहा, “सस्पेंशन से निष्पक्ष जांच हो पाती है। लड़की को और मुझे भी न्याय मिलना चाहिए।”

कैसे सुर्खियों में आया मामला बता दें कि यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब एक वीडियो जिसे कथित तौर पर छात्रा ने अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किया था, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में वह प्रोफेसर पर गलत हरकतें, मानसिक उत्पीड़न और धमकाने का आरोप लगाती दिख रही थी।

पुलिस ने बताया कि शुरुआत में ‘मुख्यमंत्री संकल्प सेवा हेल्पलाइन’ के जरिये एक शिकायत मिली थी। उसके बाद घटना की जांच के लिए एक जांच टीम बनाई गई थी। हिमाचल सरकार ने शनिवार को हायर एजुकेशन के एडिशनल डायरेक्टर की अध्यक्षता में छात्र की मौत की शुरुआती जांच के लिए चार सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई।

कमेटी से तीन में मांगी रिपोर्ट : रोहित ठाकुर राज्य के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, "इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट शिक्षा सचिव को सौंपने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। जो भी दोषी पाया जाएगा, सरकार और शिक्षा विभाग उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस जांच भी साथ-साथ चल रही है।