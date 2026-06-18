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हिमाचल के इस इलाके में दिखा दुर्लभ रॉयल बंगाल टाइगर, मचा हड़कंप; अलर्ट जारी

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है। इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग के साथ ही आम लोगों के बीच डर का माहौल बन गया है। इलाके में अलर्ट जारी किया गया है।

हिमाचल के इस इलाके में दिखा दुर्लभ रॉयल बंगाल टाइगर, मचा हड़कंप; अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब में रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है। रॉयल बंगाल टाइगर दिखने की सूचना मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। यहां रहने वाले आम लोगों के साथ ही वन अधिकारी भी अलर्ट हो गए हैं। वन अधिकारियों का कहना है कि ये वही टाइगर हो सकता है जो एक साल पहले राजाजी नेशनल पार्क से गायब हो गया था।

2-3 दिन से घूम रहा टाइगर

इस मामले की जानकारी देते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को पोंटा साहिब फॉरेस्ट रेंज के खारा ब्लॉक में एक पेड़ पर लगे ट्रैप कैमरे में टाइगर की हरकतें कैद की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि क्लिप्स के आधार पर इलाके में टाइगर की मौजूदगी साबित हुई है। अधिकारियों ने बताया कि कैमरा ट्रैप के पास पेड़ों पर मिले पंजों के निशान के साथ ही खरोचों से साफ हो गया कि टाइगर दो तिन दिनों से इस इलाके में घूम रहा है।

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बता दें कि खारा इलाका राजाजी नेशनल पार्क से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस इलाके से टाइगर का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना संभव है। टाइगर की गतिविधी सामने आने के बाद दोनों राज्यों के वन विभाग के अधिकारी अपने-अपने इलाकों में सतर्कता बरत रहे हैं। अधिकारी इलाके में अपने ट्रैप कैमरों पर भी नजर रख रहे हैं।

इस मामले पर बात करते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि ट्रैप कैमरे में जो टाइगर दिखा है वो नर है या मादा। अधिकारियों ने बताया कि टाइगर की मौजूदगी की जानकारी राजाजी नेशनल पार्क के अधिकारियों को भी दे दी गई है, जल्दी ही वन विभाग की टीम उस जगह का दौरा करेगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में पहले भी टाइगर देखा गया था, लेकिन इस बात का कोई डिजिटल सबूत लोगों के पास नहीं मौजूद था।

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स्नो लेपर्ड भी देखा गया था

इस मामले पर बात करते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले हफ्ते लगभग 6 साल बाद कुल्लू जिले के ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क में लगे कैमरे में एक स्नो लेपर्ड भी देखा गया था। अधिकारियों ने बताया कि इस जगह की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 3 हजार मीटर से ज्यादा है।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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