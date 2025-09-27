rajvir jawanda punjabi singer road accident in himachal pradesh solan district पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की हालात नाजुक; सोलन में बाइक हादसे के बाद हार्टअटैक भी आया, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
rajvir jawanda punjabi singer road accident in himachal pradesh solan district

पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की हालात नाजुक; सोलन में बाइक हादसे के बाद हार्टअटैक भी आया

पंजाबी गायक राजवीर जवंदा एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह दुर्घटना हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी इलाके में उस समय हुई जब उन्होंने मोटरसाइकिल पर नियंत्रण खो दिया। गायक की हालत नाजुक है।

Krishna Bihari Singh भाषा, सोलनSat, 27 Sep 2025 10:30 PM
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में शनिवार को सड़क हादसे में पंजाबी गायक राजवीर जवंदा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि राजवीर मोटरसाइकिल से शिमला जा रहे थे। अस्पताल ने एक बयान में बताया कि जवंदा को बेहद नाजुक हालत में दोपहर बाद पौने दो बजे पंजाब के मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल लाया गया। उन्होंने बद्दी इलाके में मोटरसाइकिल से कंट्रोल खो दिया। हादसे के बाद उनको हार्टअटैक भी आया।

हादसे के बाद आया हार्ट अटैक

फोर्टिस अस्पताल ने अपने बयान में कहा है कि गायक राजवीर जवंदा के सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। वह वेंटिलेटर पर हैं। सुबह सड़क दुर्घटना में राजवीर के सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल लाए जाने से पहले उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा। गायक को यहां लाये जाने के तुरंत बाद इमरजेंसी और न्यूरोसर्जरी विभागों की टीम ने उनका चेकअप किया।

लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर

सिंगर को फोर्टिस अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम उन पर कड़ी निगरानी रखी रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग सहित कई राजनेताओं ने गायक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

हालचाल जानने पहुंचे कलाकार

गायक-अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल, गायक जस बाजवा, कंवर ग्रेवाल और कुलविंदर बिल्ला सहित कई पंजाबी कलाकार राजवीर का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। लुधियाना में जन्मे सिंगर राजवीर जवंदा अपने हिट गाने ‘काली जवंदे दी’ से चर्चित हुए। उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में अभिनय भी किया है।

राजनेताओं ने भी स्वस्थ होने की कामना की

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा- मुझे खबर मिली है कि प्रसिद्ध पंजाबी गायक राजवीर जवंदा हिमाचल प्रदेश के बद्दी के पास हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भी गायक के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

Punjab News

