हिमाचल नंबर की गाड़ियों पर पंजाब में एंट्री टैक्स लगाने की तैयारी; गूंजा मुद्दा
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाहरी राज्यों के वाहनों पर एंट्री फीस बढ़ाने के विरोध में अब पंजाब सरकार भी हिमाचल के वाहनों पर एंट्री टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने इसकी कानूनी संभावनाएं तलाशने की बात कही है ताकि हिमाचल के फैसले का कड़ा जवाब दिया जा सके।
कांग्रेस के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार की अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर एंट्री फीस में बेहद वृद्धि करने के जवाब में अब पंजाब सरकार सरकार भी हिमाचल के पंजीकृत वाहनों पर पंजाब में एंट्री टैक्स लगाने की संभावनाएं तलाश रही है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में यह जानकारी दी है। चीमा ने कहा कि स्थानीय निकाय, लोक निर्माण विभाग और कानूनी विशेषज्ञों की इस पर राय ली जाएगी और अगर प्रावधान होगा तो एंट्री टैक्स लगाया जाएगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार की अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर भारी भरकम एंट्री फीस वसूलने पर कड़ी आलोचना की और कहा कि हिमाचल सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इस कारण वह दूसरे राज्यों के लोगों पर इस तरह के बोझ डाल रहे हैं।
वित्त मंत्री चीमा बोले-हिमाचल सरकार की वित्तीय हालत खराब
विधानसभा के बजट सत्र में विधायक दिनेश चड्ढा के एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि एक देश, एक कर सिद्धांत के तहत कोई भी राज्य दूसरे राज्य पर कोई कर नहीं लगा सकता लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर प्रवेश शुल्क 70 से बढ़ाकर 170 रुपए प्रति वाहन कर दिया है। पंजाब से बड़ी संख्या में लोग पड़ोसी राज्य हिमाचल में आते-जाते हैं। हिमाचल सरकार ने खराब वित्तीय स्थिति के कारण ही एंट्री टैक्स बढ़ा दिया है। उनके पास कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया गया है और नई भर्तियां बंद कर दी गई हैं। गरीबों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना भी बंद कर दी गई है। चीमा ने कहा कि वह स्थानीय निकाय और लोक निर्माण मंत्री से संबंधित कानूनों का अध्ययन कराने का आग्रह करेंगे ताकि यह पता चल सके कि हिमाचल में पंजीकृत वाहनों पर एंट्री टैक्स लगा सकते हैं या नहीं।
1 अप्रैल हिमाचल में गाड़ियों पर एंट्री पर नया टैक्स
हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से गैर-हिमाचल रजिस्ट्रेशन गाड़ियों पर एंट्री टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया है। नई दरों के लागू होने के बाद राज्य में प्रवेश करने वाली बाहरी गाड़ियों को पहले से अधिक टैक्स देना होगा। नई व्यवस्था के अनुसार निजी कारों से अब 170 रुपए एंट्री टैक्स लिया जाएगा, जबकि पहले यह 70 रुपए था। इसी तरह मिनी बसों के लिए 320, वाणिज्यिक बसों के लिए 600 रुपए और भारी मालवाहक वाहनों के लिए 900 रुपए एंट्री टैक्स निर्धारित किया गया है। हिमाचल सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के राजस्व में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है, हालांकि इससे पर्यटन और परिवहन क्षेत्र पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने की संभावना भी है। एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी के बाद हिमाचल सीमा के निकट पंजाब के गांवों के लोगों में काफी रोष है।
रिपोर्ट- मोनी देवी
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।