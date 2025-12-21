मनरेगा पर हिमाचल में होगा बड़ा आंदोलन, CM सुक्खू का ऐलान; बताया प्लान

संक्षेप: मनरेगा को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत गरमा गई है। केंद्र सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में किए गए बदलावों और कथित कटौती के खिलाफ हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मोर्चा खोलने का फैसला किया है।

मनरेगा को लेकर देश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में किए गए बदलावों और कथित कटौती के खिलाफ कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा खोलने का फैसला किया है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए प्रदेश में बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मनरेगा को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का कांग्रेस डटकर विरोध करेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रविवार को शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मनरेगा कांग्रेस सरकार की ऐतिहासिक और जनहितकारी योजना है। उन्होंने बताया कि इस योजना की नींव पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की दूरदर्शी सोच से रखी गई थी ताकि गांवों में गरीब और मजदूर परिवारों को सम्मानजनक रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

सीएम सुक्खू ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि जब देशभर में रोजगार के साधन लगभग ठप हो गए थे। उस मुश्किल समय में मनरेगा ने करोड़ों गरीब परिवारों को सहारा दिया। प्रवासी मजदूरों के लिए यह योजना जीवनरेखा साबित हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि अब केंद्र सरकार मनरेगा के बजट में कटौती कर और नियमों में बदलाव कर इस योजना को धीरे-धीरे कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की इन नीतियों का सीधा नुकसान हिमाचल प्रदेश को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का फैसला किया, ताकि श्रमिकों को राहत मिल सके। इसके बावजूद केंद्र से मिलने वाली राशि और भुगतान में हो रही देरी के कारण योजना के क्रियान्वयन में परेशानी आ रही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि अगर समय पर पैसा नहीं मिलेगा तो गरीब मजदूरों का भरोसा इस योजना से टूट सकता है।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह गंभीर है और मनरेगा के समर्थन में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि इस आंदोलन में मंत्रिमंडल के सदस्य भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे और जरूरत पड़ी तो अनशन जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन की रूपरेखा और कार्यक्रम की घोषणा जल्द की जाएगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, रोजगार और विकास से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां गरीब, किसान और मजदूर विरोधी हैं। सुक्खू ने कहा कि मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा और जनता को इसके लिए जागरूक किया जाएगा।

सीएम ने यह भी कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में मनरेगा का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यहां सीमित संसाधनों के बीच यह योजना ग्रामीण लोगों के लिए स्थायी सहारा बनती है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि मनरेगा के बजट में कटौती बंद की जाए और राज्यों को समय पर पूरा पैसा जारी किया जाए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 22 दिसंबर सोमवारको शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। यह प्रदर्शन केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के नाम व योजना में बदलाव के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से ग्रामीण गरीबों और मजदूरों को मिलने वाले रोजगार के अधिकार को धीरे-धीरे खत्म करने की कोशिश कर रही है।

इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश मामलों के सह प्रभारी चेतन चौहान और विदित चौधरी सहित प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने पार्टी के सभी नेताओं, पूर्व पीसीसी पदाधिकारियों, जिला और ब्लॉक स्तर के नेताओं, अग्रणी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ शिमला नगर निगम के सभी पार्षदों और पूर्व पार्षदों से इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है।

विनय कुमार ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और मजदूरों को रोजगार की गारंटी देने के उद्देश्य से इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर की थी। उन्होंने कहा कि योजना का नाम बदलना न केवल महात्मा गांधी के नाम का अपमान है, बल्कि इससे योजना की मूल भावना और उद्देश्य को भी कमजोर किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एक सोची-समझी राजनीति के तहत ग्रामीण गरीबों और असहाय लोगों को काम के अधिकार से वंचित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी योजना गरीबों के लिए जीवन रेखा है और इसमें किसी भी तरह का बदलाव सीधे तौर पर सबसे कमजोर वर्गों को प्रभावित करता है।