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CM बनने के बाद कम हो गई प्रॉपर्टी; सबसे ज्यादा संपत्ति वाले दावों पर क्या बोले मुख्यमंत्री सुक्खू

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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एडीआर की रिपोर्ट में उत्तर भारत के मुख्यमंत्रियों में सुक्खू को सबसे अधिक संपत्ति वाला सीएम बताया गया है। हालांकि सीएन का कहना है कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।

CM बनने के बाद कम हो गई प्रॉपर्टी; सबसे ज्यादा संपत्ति वाले दावों पर क्या बोले मुख्यमंत्री सुक्खू
Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की मुख्यमंत्री संपत्ति रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमलों का जवाब दिया है। एडीआर रिपोर्ट में संपत्ति के आधार पर उत्तर भारत के मुख्यमंत्रियों में सुक्खू को सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री बताया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने बुधवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रिपोर्ट के बहाने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी संपत्ति का ब्यौरा पहले ही चुनावी हलफनामे में सार्वजनिक है और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है। इसी के साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि सीएम बनने के बाद उनकी संपत्ति कम हुई है।

सीएम सुक्खू ने कहा, ख्यमंत्री बनने के बाद से मेरी संपत्ति कम हुई है। इसका पूरा विवरण आगामी चुनाव के एफ़िडेविट में भी दर्ज होगा। चुनाव के समय अपनी संपत्ति का सही और पूरा ब्योरा देना अनिवार्य होता है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी नहीं दी जा सकती।

देश के 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का हुआ विश्लेषण, सुक्खू सूची में 17वें स्थान पर

एडीआर की रिपोर्ट में देश के 28 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की घोषित संपत्ति का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 31 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति करीब 3660 करोड़ रुपए है। इनमें चार मुख्यमंत्री अरबपति और 25 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं, जबकि दो मुख्यमंत्रियों की संपत्ति एक करोड़ रुपए से कम है। रिपोर्ट में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की संपत्ति सात करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। कुल संपत्ति के आधार पर वह देश के मुख्यमंत्रियों की सूची में 17वें स्थान पर हैं, वहीं उत्तर भारत के मुख्यमंत्रियों में उनकी संपत्ति सबसे अधिक बताई गई है।

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सुक्खू बोले- सब जानकारी पहले से सार्वजनिक

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सम्पत्ति की बात इसलिए लाई गई है ताकि मेरी छवि को धूमिल किया जा सके। अपनी सम्पत्ति की पूरी जानकारी मैंने एफ़िडेविट में दे रखी है। पिछले 20 वर्षों से मैं यह जानकारी साझा करता आ रहा हूं। मैंने सालों पहले जो प्लॉट खरीदा था, उसकी कीमत हर साल बढ़ती रहती है। फिर यह कहना कि उत्तर भारत में मैं ही सबसे धनवान हूं, मुझे यह राजनीतिक चाल लगती है। मेरी छवि धूमिल करने के लिए भाजपा के लोग पहले भी इस तरह के इस्तेमाल करते आए हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संपत्ति से जुड़ी सभी जानकारियां चुनावी शपथ पत्र में पहले ही दी जा चुकी हैं। उन्होंने एडीआर रिपोर्ट में अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को भी अधूरा बताया और कहा कि रिपोर्ट में उनकी एमए और एलएलबी की डिग्रियों का उल्लेख नहीं किया गया है।

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'सीबीआई-ईडी से जांच करा ले बीजेपी'

मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसी को उनकी संपत्ति को लेकर संदेह है तो भाजपा के पास ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी उनकी जांच हो चुकी है और जरूरत पड़ने पर दोबारा जांच कराई जा सकती है। सुक्खू ने कहा कि उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाया है। कांग्रेस विधायकों के भाजपा में जाने की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि जो विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वे जा सकते हैं। कांग्रेस को केवल विचारधारा के साथ खड़े रहने वाले लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की नहीं जो किसी लालच में पार्टी बदलते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के कुछ विधायक भी संपर्क में रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसे लोगों को शामिल नहीं करेगी। शिक्षा मंत्री को लेकर प्रियंका गांधी के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी छवि अच्छी हो, जो शिक्षाविद हो और जिसके कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाएं न हों।

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रिपोर्ट : यूके शर्मा।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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