शिमला में 3 नवंबर से थमेंगे प्राइवेट बसों के पहिए; अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान, क्या मांग?

संक्षेप: शिमला में प्राइवेट बस चालकों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी लंबित मांगों के समाधान नहीं होने से नाराज शिमला सिटी बस चालक यूनियन ने 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। 

Sat, 1 Nov 2025 07:10 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
राजधानी शिमला में निजी बस चालकों और परिचालकों ने एक बार फिर जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी लंबित मांगों के समाधान न होने से नाराज़ शिमला सिटी बस चालक-परिचालक यूनियन ने सोमवार 3 नवम्बर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। यूनियन ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक शिमला शहर में निजी बसें नहीं चलेंगी।

प्रशासन को दिया था नोटिस

यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन कई बार याद दिलाने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब मजबूर होकर यूनियन को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।

क्या मांगें?

चालक-परिचालक यूनियन के अनुसार, शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि शहर के बाहरी क्षेत्रों, यानी लगभग 40 किलोमीटर के दायरे से आने वाली बसों को पुराने बस स्टैंड की बजाए सीधे आईएसबीटी भेजा जाए, ताकि शहर के भीतर जाम की स्थिति कम हो। लेकिन इस मांग पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

यह भी नाराजगी की वजह

यूनियन ने यह भी आरोप लगाया कि एचआरटीसी की स्कूल ड्यूटी पर चलने वाली बसें रास्ते में सवारियां उठाती हैं, जिससे निजी बस चालकों और एचआरटीसी कर्मचारियों के बीच आए दिन झगड़े की स्थिति बनती है। इसके अलावा, डीजल भरवाने या चार्जिंग के लिए वर्कशॉप जाती एचआरटीसी बसें भी रास्ते में सवारियां बिठा लेती हैं, जिससे निजी ऑपरेटरों का आर्थिक नुकसान होता है।

नहीं हुआ समस्याओं का समाधान

निजी बस यूनियन ने पुराने बस स्टैंड में चालक-परिचालकों के लिए रेस्टरूम की भी मांग की थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। यूनियन का कहना है कि 15 दिन पहले प्रशासन के साथ उनकी बैठक हुई थी, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं किया गया।

लंबी दूरी की बसों के रूट में किया बदलाव

एचआरटीसी ने शिमला आने-जाने वाली लंबी दूरी की बसों के रूट में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली एचआरटीसी की लंबी रूट की बसें पुराने बस स्टैंड (ओल्ड बस स्टैंड) शिमला तक नहीं जाएंगी। इन बसों का अंतिम स्टॉप अब आईएसबीटी टुटीकंडी होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

18 लांग रूटों की बसों पर फैसला

एचआरटीसी के डिवीजनल मैनेजर देवा सिंह नेगी द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय जिला मजिस्ट्रेट शिमला की अधिसूचना के अनुपालन में लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 18 लांग रूटों की बसें अब आईएसबीटी टुटीकंडी तक ही संचालित होंगी और ओल्ड बस स्टैंड में प्रवेश नहीं करेंगी।

ये रूट शामिल

इनमें शामिल रूट में कुल्लू-शिमला (3:00 बजे), नगरोटा-शिमला (3:00 बजे), धर्मपुर-शिमला (4:45 बजे), परवाणू-शिमला (4:00 बजे), पौंटा-शिमला (5:15 बजे), नालागढ़-शिमला (3:30 बजे), जंगलबेरी-शिमला (3:15 बजे), धर्मशाला-शिमला (5:15 बजे), दबार-शिमला (9:15 बजे), मरकंड-शिमला (9:30 बजे), बिलासपुर-शिमला (8:45 बजे), दियोथ-शिमला (12:30 बजे), पट्टा-शिमला (2:00 बजे), कूथर-शिमला (5:30 बजे), लोहारघाट-शिमला (3:00 बजे), सई-लाधेच-शिमला (10:30 बजे) और शिमला-अनु (5:20 बजे)। इन रूटों पर बसें अब ओल्ड बस स्टैंड की बजाय आईएसबीटी टुटीकंडी पर ही यात्रियों को उतारेंगी और यहीं से रवाना होंगी।

एचआरटीसी प्रबंधन का फैसला

एचआरटीसी प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल ड्यूटी में लगी बसें जैसे एडवर्ड स्कूल हिमलैंड, ताराहाल स्कूल तराहल, चैप्सली स्कूल नवबहार और ऑकलैंड हाउस स्कूल ऑकलैंड के लिए चलने वाली बसें रास्ते में केवल छात्रों को ही लेंगी और छोड़ेंगी, वे किसी भी परिस्थिति में आम यात्रियों को रास्ते में नहीं बिठाएंगी।

ट्रैफिक जाम को देखते हुए निर्णय

साथ ही, एचआरटीसी की अन्य स्थानीय बस सेवाएं अपने निर्धारित रूटों जैसे ढली, संजौली, भट्टाकुफर, मलयाना, मेहली, पंथाघाटी, विकासनगर, बीसीएस, न्यू शिमला, फागली, टूटू, बायलूगंज, समरहिल, ऑकलैंड टनल और भराड़ी से अपने नियत समय और परमिट के अनुसार ही संचालित होंगी। यह निर्णय शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

