हिमाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी बस; अबतक 8 की मौत, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में शुक्रवार को भीषण बस हादसा हो गया। जिले के संगड़ाह उपमंडल के हरिपुरधार क्षेत्र में आज दोपहर तीन बजे के करीब एक निजी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों की पहचान की जा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बस में करीब 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से जताई जा रही है। प्रशासन ने पूरे इलाके में राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया है। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक एन.एस. नेगी भी हादसे की सूचना मिलते ही मौके के लिए रवाना हो गए।

चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुई निजी बस 'जीत कोच' शिमला जिला के चौपाल उपमंडल के कुपवी से हरिपुरधार होकर शिमला की ओर जा रही थी। इस दौरान बस हरिपुरधार बाजार से निकलकर जैसे ही शिमला की तरफ करीब 100 से 200 मीटर आगे बढ़ी, तभी अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया। इसके बाद बस सड़क से फिसलते हुए गहरी खाई में जा गिरी। खाई काफी गहरी होने के कारण बस के परखच्चे उड़ गए।

सबसे पहले ग्रामीणों ने पहुंचकर मदद की हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंचीं। खाई से घायलों और शवों को निकालने का काम जारी है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है।

टीमें युद्धस्तर पर राहत व बचाव कार्य में जुटीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा ने बताया कि 4 बजे तक पांच शव खाई से निकाले जा चुके थे और अन्य की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि संगड़ाह, राजगढ़ और ददाहू से पुलिस तथा बचाव दलों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया है। सभी टीमें युद्धस्तर पर राहत कार्य में जुटी हुई हैं।

हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई है। विस्तृत रिपोर्ट और अंतिम आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है।