बर्फीली चोटी को निगलती प्लास्टिक! IFS अफसर ने VIDEO में दिखाई पहाड़ों की दुर्दशा; भड़क उठे यूजर

इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS) ऑफिसर परवीन कासवान ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इसके बाद सो यूजर का गुस्सा फूट पड़ा है। अधिकारी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में हिमाचल प्रदेश का नजारा है। इसमें एक पानी की जगह कूड़े के ढेर में बदली हुई दिखाई दे रही है। फुटेज में सुंदर, बर्फ से ढकी चोटियों और तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़ी गई प्लास्टिक की बोतलों और कचरे के जमाव के बीच बहुत बड़ा फर्क दिखाया गया है।

क्या सच में पहाड़ बुला रहे हैं? कासवान ने X पर लिखा, “क्या आपको सच में लगता है कि पहाड़ हमें बुला रहे हैं!! यह हिमाचल प्रदेश की मणिमहेश यात्रा का नजारा है। 13000 फीट पर भी हमने अपने निशान छोड़े हैं।” आपको बताते चलें कि मणिमहेश यात्रा उत्तर भारतीय राज्य में एक पवित्र हिंदू तीर्थयात्रा है जो मणिमहेश झील और कैलाश चोटी तक जाती है।

सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, यूजर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिस्ट पर सिविक सेंस की कमी के लिए इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। लोग एक दूसरे पर उंगली उठाते हुए कहने लगे कि कुछ लोगों ने एक साफ-सुथरे स्वर्ग को कूड़े के ढेर में बदल दिया है।

सोशल मीडिया पर भड़क उठी जनता एक यूजर ने लिखा, “यह शर्म की बात है कि लोग पहाड़ियों को या ज्यादा सही कहें तो, इकोलॉजिकली कमजोर इलाकों को खत्म करने पर आमादा हैं।” दूसरे यूजर ने लिखा- "जब तक वेस्ट मैनेजमेंट जैसा कुछ नहीं होता, बिना रोक-टोक टूरिज्म को बढ़ावा देने से सिर्फ वैसे ही सीन दिखेंगे जैसे आप दिखा रहे हैं।"

एक अन्य यूजर ने लिखा- “दुखद। सच में दुख की बात है। हम 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो सकते हैं, लेकिन जब तक हम सिविक सेंस नहीं बनाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे।” चौथे ने लिखा- “यह हर जगह है, दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या यह सिर्फ ड्राइंग रूम की बातचीत का टॉपिक है और कोई जिम्मेदारी नहीं है।”