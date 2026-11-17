हिमाचल प्रदेश में चार नए शहर और टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। जानिए नए बसाए जाने वाले शहरों की लोकेशन क्या रहने वाली है। साथ ही इसके लिए क्या खर्च आने वाला है।

हिमाचल प्रदेश में चार नए शहर और टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इनमें शिमला का जाठिया देवी, सोलन जिले का शीतलपुर, सिरमौर का सुरला जनोट और कांगड़ा जिले का लंज शामिल हैं। इन चारों परियोजनाओं की स्थिति अलग-अलग है। जाठिया देवी में टाउनशिप की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और इसके लिए 4,921 बीघा अतिरिक्त निजी एवं सरकारी जमीन चिन्हित की गई है। यहां पहले खरीदी गई 245 बीघा जमीन को मिलाकर कुल 5,166 बीघा से अधिक जमीन का हिसाब बनता है।

जमीन की खरीद और अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया पर अब तक करीब 35.98 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। दूसरी ओर, शीतलपुर में हजारों बीघा निजी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है, जबकि कांगड़ा के लंज में जमीन का चयन होना बाकी है। यह जानकारी विधायक सुधीर शर्मा के धर्मशाला में नए नगरों से संबंधित सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में लिखित रूप से दी। सरकार के अनुसार, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) इन चार स्थानों पर नए नगर विकसित करने की योजना बना रहा है।

जाठिया देवी में 919 आवासीय इकाइयां बनाने की योजना शिमला के जाठिया देवी में प्रस्तावित टाउनशिप के लिए नगर एवं ग्राम योजना विभाग (टीसीपी) की मंजूरी मिल चुकी है। यहां 157 आवासीय प्लॉट विकसित किए जाने प्रस्तावित हैं, जिनमें बंगले और विला शामिल हैं। इसके अलावा एक, दो और तीन बेडरूम वाले कुल 762 आवासीय अपार्टमेंट बनाए जाने की योजना है। इस तरह परियोजना में कुल 919 आवासीय प्लॉट और अपार्टमेंट शामिल होंगे।

टाउनशिप में छह व्यावसायिक खुदरा इकाइयां, दो मिश्रित उपयोग वाले प्लॉट, एक स्कूल और सामुदायिक भवन भी प्रस्तावित हैं। हिमुडा ने परियोजना के लिए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) से अनुमति लेने के लिए आवेदन किया है। निर्माण और विकास की समय-सीमा रेरा की अनुमति के तहत तय होगी।

इस परियोजना के लिए हिमुडा ने वर्ष 2016-17 में शिमला ग्रामीण तहसील के मझौला और चनान गांवों में 245 बीघा जमीन खरीदी थी। इसके अतिरिक्त करीब 414.91 हेक्टेयर यानी 4,921-18 बीघा निजी एवं सरकारी जमीन चिन्हित की गई है। इस जमीन को संबंधित भू-मालिकों से खरीदने और सरकारी जमीन को नियमानुसार हस्तांतरित करवाने की प्रक्रिया जारी है। जमीन की खरीद और अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया पर अब तक 35 करोड़ 97 लाख 51 हजार 807 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। पहले खरीदी गई 245 बीघा जमीन और अतिरिक्त चिन्हित जमीन को जोड़ने पर कुल रकबा 5,166-18 बीघा बनता है।

शीतलपुर में 7,042 बीघा सरकारी जमीन हस्तांतरित सोलन जिले के बद्दी स्थित शीतलपुर में हिम चंडीगढ़ नाम से नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना है। इसके लिए करीब 7,042-18 बीघा सरकारी जमीन आवास विभाग के नाम हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके अलावा 8,435-04 बीघा निजी जमीन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

निजी जमीन के अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) की अधिसूचना 23 अक्टूबर 2026 को जारी की गई है। परियोजना की विस्तृत रूपरेखा और बुनियादी ढांचे की योजना तैयार करने के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर के चयन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इसके लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि शीतलपुर में अभी तक कोई निजी जमीन नहीं ली गई है। इस प्रक्रिया पर हिमुडा अब तक 19 लाख 40 हजार 510 रुपये खर्च कर चुका है। परियोजना का निर्माण और चरणबद्ध विकास बुनियादी ढांचे की योजना, वित्तीय व्यवहार्यता और जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद शुरू किया जाएगा।

सिरमौर में 133-11 बीघा सरकारी जमीन चुनी सिरमौर जिले में सुरला जनोट के पास मोरनी हिल्स क्षेत्र में नया शहर बसाने की योजना है। इसके लिए पच्छाद तहसील के महाल उपसम्पदा जनोट में 133-11 बीघा सरकारी जमीन चिन्हित की गई है। राजस्व विभाग ने 25 मई 2026 को इस जमीन को आवास विभाग के नाम हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी थी। हालांकि, यह जमीन अभी हिमुडा के नाम हस्तांतरित होनी बाकी है।

सरकार के अनुसार, जमीन हिमुडा के नाम हस्तांतरित होने के बाद बुनियादी ढांचा विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस परियोजना के लिए रेरा की अनुमति और निर्धारित समय-सीमा के अनुसार आगे की रूपरेखा तैयार होगी। यहां अभी तक कोई निजी जमीन नहीं ली गई है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर कोई धनराशि खर्च नहीं हुई है।

लंज में अभी जमीन का चयन नहीं कांगड़ा जिले के लंज में नया नगर विकसित करने के लिए जमीन का चयन करने की प्रक्रिया जारी है। हिमुडा ने अभी तक यहां कोई जमीन नहीं ली है। ऐसे में इस परियोजना के विकास की रूपरेखा और निर्माण की समय-सीमा भी तय नहीं हुई है।

सरकार ने विधानसभा में यह भी बताया कि नए नगरों के विकास और जमीन अधिग्रहण के लिए फिलहाल कोई अलग विशेष नीति अधिसूचित नहीं की गई है। इन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि भी आवंटित नहीं की गई है। सरकार के अनुसार इसके लिए अलग नीति बनाने और अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।