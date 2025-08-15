हिमाचल में भीषण हादसा, खाई में गिरा श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन; पंजाब के 4 यात्रियों की मौत, 25 घायल

पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि अन्य लोग घायल हो गए थे, इनमें से तीन की मौत अस्पताल में हुई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया।

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जदरांगल के पास एक पिकअप वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार पंजाब के चार लोगों की मौत हो गई जबकि 25 अन्य घायल हो गए। मृतकों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन में श्रद्धालु सवार थे, जो कि कांगड़ा स्थित माता चामुंडा देवी मंदिर से पंजाब में मोगा लौट रहे थे। इसी दौरान यह पिकअप ट्रक इक्कू मोड़ के पास चामुंडा-धर्मशाला मार्ग पर अनियंत्रित हो गया और खाई में गिर गया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मरने वालों की पहचान मोगा जिले के भगीके गांव निवासी किरण (35), सुखजिंदर सिंह (35), जगसीर सिंह (38) और परमजीत कौर (35) के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि घायलों को टांडा के डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां तीन अन्य श्रद्धालुओं की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि बाकी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है।