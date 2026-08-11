हिमाचल में डीजल और पेट्रोल महंगा; सुक्खू सरकार ने लगाया अनाथ और विधवा सेस
हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज रात से बढ़ जाएंगी। सरकार ने इस पर अनाथ और विधवा सेस लगा दिया है। सेस की रकम अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के फंड में इस्तेमाल की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में आज रात से डीजल-पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल भरवाने वालों की जेब पर मंगलवार आधी रात से 60 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त बोझ पड़ने जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर ‘अनाथ एवं विधवा सेस’ लगा दिया है। इस उपकर से मिलने वाली पूरी रकम अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए बनाई गई ‘अनाथ एवं विधवा वेलफेयर फंड’ में जमा की जाएगी।
कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल होगी रकम
राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की राज्य में पहली बिक्री के समय 60 पैसे प्रति लीटर की दर से उपकर लगाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उपकर पेट्रोल पंप पर हर बिक्री के चरण में अलग से नहीं लगाया जाएगा, इसकी वसूली ‘प्वाइंट ऑफ फर्स्ट सेल’ पर होगी। यह नया उपकर सीधे राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल होगा।
शिमला में 103.05 रुपये लीटर मिलेगा पेट्रोल
शिमला में पेट्रोल की मौजूदा कीमत 102.45 रुपये प्रति लीटर है। 60 पैसे की बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत 103.05 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 60 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि होगी।
कानून में 5 रुपये तक सेस का प्रावधान
हिमाचल प्रदेश में अनाथ एवं विधवा सेस की व्यवस्था इसी साल विधानसभा में पारित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 के जरिए की गई है। कानून में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर अधिकतम पांच रुपये प्रति लीटर तक उपकर लगाने का प्रावधान है। वास्तविक दर सरकार अधिसूचना के जरिए तय कर सकती है। कानून में यह भी साफ किया गया है कि उपकर से मिलने वाली राशि ‘अनाथ एवं विधवा वेलफेयर फंड’ में जमा होगी और उसका इस्तेमाल अनाथों और विधवाओं के कल्याण के लिए किया जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून अप्रैल 2026 में प्रभावी हुआ था।
सरकार बोली- कमजोर वर्गों के लिए बनेगा स्थायी सहारा
हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि हिमाचल में अनाथ बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं के लिए पहले से कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इनके लिए स्थायी और अलग वित्तीय स्रोत की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसी मकसद से तेल पर यह सेस लगाने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में विधेयक पेश करते समय कहा था कि उपकर से मिलने वाले संसाधनों का इस्तेमाल इन योजनाओं को मजबूत करने और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने में किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा था कि इस व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं है।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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