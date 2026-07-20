‘हुड़दंग करेंगे और उत्पात मचाएंगे’… किनपर भड़कीं सासंद कंगना रनौत? विरोध प्रदर्शन पर भी बोलीं
लोकसभा सांसद कंगना रनौत सोमवार को संसद पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कंगना ने कहा कि सरकार पर दबाव डालकर यह तय नहीं किया जा सकता कि किसे रखना चाहिए और किसे नहीं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस और लोकसभा सांसद कंगना रनौत सोमवार को मॉनसून सत्र में शामिल होने संसद पहुंचीं। इस दौरन कंगना ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सांसद ने इस दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा डालने और विरोध प्रदर्शन पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। कंगना ने इसके साथ ही यह भी कहा कि सरकार पर दबाव डालकर यह तय नहीं किया जा सकता कि किस रखा जाना चाहिए और किसे नहीं।
कंगना ने कहा ‘संसद का सत्र इसलिए होता है कि सब मुद्दों पर हम बातचीत कर सकें। और सरकार की जवाबदेही सब चीज के लिए होती है। हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और अपने प्रश्न रखें। लेकिन ये हुड़दंग करेंगे और उत्पात मचाएंगे जैसे की प्रदर्शन भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वह कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। आप सरकार पर दबाव नहीं बना सकते कि किसे रखिए और किसे निकालिए।’
सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित रही
मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके वजह से सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले उम्मीद जताई कि संसद का मॉनसून सत्र और देश में मॉनसून दोनों ही उत्पादक साबित होंगे। प्रधानमंत्री ने संसद में तर्क और तथ्यों के आधार पर चर्चा की उम्मीद जताई है।
कॉकरोच पार्टी का संसद मार्च
आपको बता दें कि विपक्ष के कई नेता कॉकरोच जनता पार्टी के 'चलो संसद' विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वह नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग कर रही है। इस दौरान कई विपक्षी नेता जंतर-मंतर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया है। इस वजह से सरकार के साथ टकराव की स्थिति बनी हुई है।
पुलिस ने किया लाठीचार्ज
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च के बीच प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रिजर्व पुलिस फोर्स (आरपीएफ) को लाठीचार्ज करना पड़ा। सुरक्षाकर्मियों ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने की पूरी कोशिश की लेकिन जब वे नहीं माने तो एक्शन लेना पड़ा। लाठीचार्ज शुरू होते ही प्रदर्शनकारी खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।