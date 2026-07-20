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‘हुड़दंग करेंगे और उत्पात मचाएंगे’… किनपर भड़कीं सासंद कंगना रनौत? विरोध प्रदर्शन पर भी बोलीं

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान
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लोकसभा सांसद कंगना रनौत सोमवार को संसद पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कंगना ने कहा कि सरकार पर दबाव डालकर यह तय नहीं किया जा सकता कि किसे रखना चाहिए और किसे नहीं।

‘हुड़दंग करेंगे और उत्पात मचाएंगे’… किनपर भड़कीं सासंद कंगना रनौत? विरोध प्रदर्शन पर भी बोलीं

बॉलीवुड एक्ट्रेस और लोकसभा सांसद कंगना रनौत सोमवार को मॉनसून सत्र में शामिल होने संसद पहुंचीं। इस दौरन कंगना ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सांसद ने इस दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा डालने और विरोध प्रदर्शन पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। कंगना ने इसके साथ ही यह भी कहा कि सरकार पर दबाव डालकर यह तय नहीं किया जा सकता कि किस रखा जाना चाहिए और किसे नहीं।

कंगना ने कहा ‘संसद का सत्र इसलिए होता है कि सब मुद्दों पर हम बातचीत कर सकें। और सरकार की जवाबदेही सब चीज के लिए होती है। हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और अपने प्रश्न रखें। लेकिन ये हुड़दंग करेंगे और उत्पात मचाएंगे जैसे की प्रदर्शन भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वह कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। आप सरकार पर दबाव नहीं बना सकते कि किसे रखिए और किसे निकालिए।’

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सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित रही

मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके वजह से सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले उम्मीद जताई कि संसद का मॉनसून सत्र और देश में मॉनसून दोनों ही उत्पादक साबित होंगे। प्रधानमंत्री ने संसद में तर्क और तथ्यों के आधार पर चर्चा की उम्मीद जताई है।

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कॉकरोच पार्टी का संसद मार्च

आपको बता दें कि विपक्ष के कई नेता कॉकरोच जनता पार्टी के 'चलो संसद' विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वह नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग कर रही है। इस दौरान कई विपक्षी नेता जंतर-मंतर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया है। इस वजह से सरकार के साथ टकराव की स्थिति बनी हुई है।

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पुलिस ने किया लाठीचार्ज

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च के बीच प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रिजर्व पुलिस फोर्स (आरपीएफ) को लाठीचार्ज करना पड़ा। सुरक्षाकर्मियों ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने की पूरी कोशिश की लेकिन जब वे नहीं माने तो एक्शन लेना पड़ा। लाठीचार्ज शुरू होते ही प्रदर्शनकारी खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

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मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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