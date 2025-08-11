ओवरएक्टिंग है; कंगना रनौत ने राहुल गांधी की किस तस्वीर पर कस दिया तंज

हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बस की खिड़की से झांकते हुए मीडिया से बातचती की, जिसे भाजपा सांसद कंगना रनौत ने 'ओवरएक्टिंग' करार दिया।

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित ‘वोट चोरी’ के खिलाफ सोमवार को दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर से मार्च निकाला। पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर ही रोक दिया और बाद में हिरासत में ले लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने बस की खिड़की से झांकते हुए मीडिया से बातचीत की। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने 'ओवरएक्टिंग' बताते हुए उनकी इस तस्वीर पर तंज कसा।

मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि सहानुभूति पाने के लिए उन्होंने इस तरह की ओवरएक्टिंग की। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी राहुल पर एक न्यूज को साझा करते हुए लिखा, 'सहानुभूति पाने के लिए ओवरएक्टिंग वाला बुरा एक्सप्रेशन।' कंगना रनौत राहुल गांधी पर अक्सर आक्रामक रहती हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए नेताओं को संसद मार्ग थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने उन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया।

राहुल गांधी ने कहा, ‘सच्चाई देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, यह संविधान को बचाने की लड़ाई है, ‘एक व्यक्ति एक वोट’ की लड़ाई है। हम एक साफ-सुथरी और सही मतदाता सूची चाहते हैं।’ खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘भाजपा की कायराना तानाशाही नहीं चलेगी। ये जनता के वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है। यह लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष है। ‘इंडिया’ गठबंधन के साथी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली इस भाजपाई साज़िश को बेनक़ाब करके ही रहेंगे।’