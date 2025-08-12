हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट; किन जिलों में टूटकर बरसेंगे बदरा?

हिमाचल प्रदेश में मानसून का प्रकोप जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 14 अगस्त तक भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। किन जिलों में टूटकर बरसेंगे मेघ? जानने के लिए पढ़ें मौसम विभाग का ताजा अपडेट…

हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश वाला मौसम बन गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तीन दिन तक भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सनद रहे इस मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 119 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 36 लोग लापता हैं।

आज इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उना, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

रात में इन जिलों में भारी बारिश के आसार आज रात लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर शेष 10 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू और सोलन में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है।

13 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में 13 अगस्त को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने 13 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू और सोलन जिलों में भी गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

14 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने 14 अगस्त को बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जबकि उना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू और सोलन जिलों में भी गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इसके बाद बारिश की तीव्रता में थोड़ी कमी आएगी।

15 और 16 अगस्त को भी बारिश हालांकि 15 और 16 अगस्त को झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 15 और 16 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के उना, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाओं ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है।

कई सड़कें बंद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार मंगलवार शाम तक नेशनल हाईवे-305 (कुल्लू के जहेड-खनग) और नेशनल हाईवे-505 (लाहौल-स्पीति) भूस्खलन के कारण बंद हैं। इसके अलावा मंडी में 192, कुल्लू में 73, कांगड़ा में 25, चंबा में 15 और शिमला में 7 सड़कें पूरी तरह अवरुद्ध हैं। राज्य में 198 बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, जिनमें लाहौल-स्पीति में 139, मंडी में 34 और शिमला में 10 शामिल हैं।

141 पेयजल योजनाएं प्रभावित इसी तरह 141 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिनमें मंडी की 69 और कांगड़ा की 41 प्रमुख योजनाएं बंद हैं। कांगड़ा जिले में पौंग बांध से छोड़े गए पानी के कारण कई गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। ब्यास नदी के तेज बहाव से फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मंड एरिया के बडूखर को हाजीपुर (पंजाब) से जोड़ने वाले पुल को खतरा होने पर बड़े वाहनों की आवाजाही तत्काल रोक दी गई है। एसडीएम फतेहपुर ने छोटे वाहनों के चालकों और स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने व अनावश्यक रूप से पुल पार न करने की सलाह दी है।

कांगड़ा के नगरोटा सुर्रियां में सबसे ज्यादा बारिश बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 180 मिमी बारिश कांगड़ा के नगरोटा सुर्रियां में हुई। मंडी के गुलेर में 161 मिमी, घमरूर में 111 मिमी, हमीरपुर के नादौन और कांगड़ा के देहरा गोपीपुर में 80-80 मिमी, जोगिंद्रनगर व गग्गल में 73-73 मिमी, भरेड़ी में 70 मिमी, पालमपुर में 69 मिमी, सुजानपुर टीहरा में 66 मिमी, शिलारू में 54 मिमी और शिमला में 45 मिमी बारिश दर्ज की गई।

अब तक 240 लोगों की मौत इस मानसून सीजन में अब तक 240 लोगों की मौत, 36 लापता और 324 घायल हो चुके हैं। मृतकों में मंडी के 47, कांगड़ा के 39, चंबा के 26, शिमला व कुल्लू में 21-21, किन्नौर व हमीरपुर के 16-16, सोलन के 15, ऊना के 14, बिलासपुर के 10, सिरमौर के 9 और लाहौल-स्पीति के 6 लोग शामिल हैं। अब तक 2,124 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 509 पूरी तरह ढह गए। 311 दुकानें और 1,993 पशुशालाएं नष्ट हुई हैं। अकेले मंडी में 1,188 घर क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें 410 पूरी तरह ढह गए।

2,011 करोड़ रुपये का नुकसान हिमाचल प्रदेश में अब तक 2,011 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। इसमें लोक निर्माण विभाग को 1,071 करोड़ और जलशक्ति विभाग को 686 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है। इस अवधि में 55 भूस्खलन, 60 बाढ़ और 30 बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं।