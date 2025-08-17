हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट; भारी बारिश के बाद मंडी में सैलाब, घरों में घुसा मलबा

Himachal Pradesh Weather: मौसम विभाग ने एकबार फिर हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच मंडी जिले में भारी बारिश के बाद अचानक आए सैलाब से भारी नुकसान हुआ है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में एकबार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच मंडी जिले में भारी बारिश के बाद अचानक आए सैलाब से भारी नुकसान की जानकारी है। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण मलबा पनारसा, टकोली और नागवैन इलाकों में कई घरों में घुस गया। हालांकि राहत की बात यह कि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

मंडी जिले में कई जगहों पर बचाव अभियान जारी है। प्रभावित इलाकों में टीमें तैनात कर दी गई हैं। लोगों को नदियों और नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। फोर लेन कीरतपुर-मनाली नेशनल हाईवे जलभराव के कारण बंद हो गया है। शनिवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिले के कई नाले उफान पर हैं।

बताया जाता है कि जोगनी माता मंदिर के निकट भारी भूस्खलन हुआ जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया। शालनाल नदी के उफान पर होने से अचानक आई बाढ़ के कारण एक निजी कार्यालय की चारदीवारी ढह गई। इस घटना में कर्मचारी इसमें बाल-बाल बच गए। आस-पास के निवासियों के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है।