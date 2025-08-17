orange alert in himachal pradesh flood after heavy rain debris entered houses in mandi हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट; भारी बारिश के बाद मंडी में सैलाब, घरों में घुसा मलबा, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट; भारी बारिश के बाद मंडी में सैलाब, घरों में घुसा मलबा

Himachal Pradesh Weather: मौसम विभाग ने एकबार फिर हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच मंडी जिले में भारी बारिश के बाद अचानक आए सैलाब से भारी नुकसान हुआ है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh भाषा, शिमलाSun, 17 Aug 2025 05:47 PM
हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में एकबार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच मंडी जिले में भारी बारिश के बाद अचानक आए सैलाब से भारी नुकसान की जानकारी है। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण मलबा पनारसा, टकोली और नागवैन इलाकों में कई घरों में घुस गया। हालांकि राहत की बात यह कि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

मंडी जिले में कई जगहों पर बचाव अभियान जारी है। प्रभावित इलाकों में टीमें तैनात कर दी गई हैं। लोगों को नदियों और नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। फोर लेन कीरतपुर-मनाली नेशनल हाईवे जलभराव के कारण बंद हो गया है। शनिवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिले के कई नाले उफान पर हैं।

बताया जाता है कि जोगनी माता मंदिर के निकट भारी भूस्खलन हुआ जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया। शालनाल नदी के उफान पर होने से अचानक आई बाढ़ के कारण एक निजी कार्यालय की चारदीवारी ढह गई। इस घटना में कर्मचारी इसमें बाल-बाल बच गए। आस-पास के निवासियों के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है।

इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और मंडी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू और शिमला जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं-कहीं भारी बारिश के आसार हैं।

