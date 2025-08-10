orange alert for heavy rain know latest himachal pradesh weather forecast हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट, किन जिलों में जमकर बरसेंगे बदरा?, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़orange alert for heavy rain know latest himachal pradesh weather forecast

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट, किन जिलों में जमकर बरसेंगे बदरा?

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर सोमवार से गुरुवार तक चार दिनों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। किन जिलों में जमकर बरसेंगे बदरा? जानने के लिए पढ़ें मौसम विभाग का यह ताजा अपडेट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाSun, 10 Aug 2025 04:17 PM
share Share
Follow Us on
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट, किन जिलों में जमकर बरसेंगे बदरा?

हिमाचल प्रदेश में एकबार फिर जोरदार बारिश का मौसम बनने वाला है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर सोमवार से गुरुवार तक चार दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस मानसून में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 112 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 37 लोग लापता हैं। 20 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से हिमाचल प्रदेश में 1,988 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश के उना, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 11 अगस्त को मौसम ज्यादा खराब रहेगा। मौसम विभाग ने 11 अगस्त को उना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने 11 और 12 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो 12 अगस्त को ही उना, बिलासपुर और सिरमौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश देखी जा सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने 13 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 13 अगस्त को ही सूबे के उना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू और शिमला जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने 14 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के उना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और सोलन जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इस बीच शिमला स्थित मौसम केंद्र की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रही। शनिवार रात से कांगड़ा में 68.4 मिमी बारिश हुई, इसके बाद मुरारी देवी (52.6 मिमी), पालमपुर (52 मिमी), सराहन (25 मिमी), जुब्बड़हट्टी (17 मिमी), धर्मशाला (16.8 मिमी), पंडोह और बाजुरा (11.5 मिमी प्रत्येक), कुफरी (11.2 मिमी), बिलासपुर (10.4 मिमी), और कसौली (10 मिमी) में बारिश हुई।

Himachal Pradesh Weather Himachal Pradesh News Weather News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।