हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट; 6 जिलों में कल बंद रहेंगे स्कूल
भारी बारिश के कारण हिमाचल के कई हिस्सों में हालात खराब हो गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने सूबे के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। उना और कुल्लू जिलों के अलग-अलग हिस्सों में स्कूल 25 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से कई हिस्सों में हालात बिगड़ गए हैं। कांगड़ा जिले के कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं चंबा में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। खासकर अगले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोमवार 25 अगस्त को छह जिलों में शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है।
इन जिलों में स्कूल बंद
प्रशासनिक आदेशों के अनुसार; हमीरपुर, चम्बा, ऊना और कांगड़ा जिलों में सोमवार को सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज तथा आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। वहीं कुल्लू जिला के बंजार, कुल्लू और मनाली उपमंडलों तथा मंडी जिला के पद्दर, बालीचौकी और करसोग उपमंडलों में भी सोमवार को सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। संबंधित जिलों के उपायुक्तों ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि भारी वर्षा के चलते बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
दिन भी जोरदार बारिश
इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में रविवार को दिनभर जोरदार बारिश हुई। इससे कई क्षेत्रों में बाढ़, जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं सामने आईं, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। वहीं, कई जगह सड़कों पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। रविवार शाम तक राज्य भर में दो नेशनल हाइवे व 482 सड़कें भूस्खलन से अवरुद्ध रहीं।
इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उना, बिलासपुर, कुल्लू और हमीरपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सूबे में आगामी 30 अगस्त तक प्रदेश में लगातार भारी बारिश होने की संभावना है।
3,111 मकान क्षतिग्रस्त
हिमाचल प्रदेश में अब तक 3,111 मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें से 684 मकान पूरी तरह टूट गए हैं। मंडी जिले में अकेले 1,486 मकानों को नुकसान पहुंचा है। 465 दुकानें और 2,766 पशुशालाएं भी नष्ट हो चुकी हैं। इस दौरान 1,833 पालतू पशु और 25,755 पोल्ट्री पक्षी भी मारे गए हैं।
भूस्खलन से दो राष्ट्रीय राजमार्ग और 482 सड़कें बंद
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार शाम तक प्रदेश में दो राष्ट्रीय राजमार्ग और 482 सड़कों पर आवाजाही बंद रही। मंडी में 245, कुल्लू में 101, चंबा में 82 और कांगड़ा में 21 सड़कें बंद हैं। कुल्लू जिले का आनी-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 305 और चंबा का चंबा-पठानकोट एनएच 154ए बंद है।
बिजली पानी की आपूर्ति पर असर
हिमाचल प्रदेश में 941 बिजली ट्रांसफार्मर और 95 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिसमें मंडी के 477 और चंबा के 409 ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। मंडी व चंबा में 36-36 पेयजल योजनाएं ठप हैं।
फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं
इस मानसून में प्रदेश में 77 बार फ्लैश फ्लड, 79 बार भूस्खलन और 40 बार बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। फ्लैश फ्लड की सबसे ज्यादा 42 घटनाएं लाहौल-स्पीति में हुई हैं। कुल्लू जिले में सबसे ज्यादा 15 भूस्खलन हुए हैं। मंडी जिले में 18 बार बादल फटे हैं, जबकि कुल्लू में 10, चंबा में 5, शिमला और लाहौल-स्पीति में 3-3 बार और किन्नौर में एक बार बादल फटा है।
2,388 करोड़ रुपये का नुकसान
बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में बादल फटने की कोई घटना नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश को अब तक मानसून की वजह से करीब 2,388 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसमें लोक निर्माण विभाग को 1,310 करोड़ और जलशक्ति विभाग को 769 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।
