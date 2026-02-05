हिमाचल में अफसरों को इंटरनेट के लिए भी पैसा मिलेगा, सरकार ने संचार सुविधाओं से जुड़े नियम बदले

Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़officers will now receive an allowance for internet access in Himachal Pradesh
Feb 05, 2026 07:09 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
आज के डिजिटल दौर में सरकारी कामकाज तेजी से ऑनलाइन होने के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिकारियों के घरों पर इस्तेमाल होने वाली संचार सुविधाओं से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब अधिकारियों को केवल लैंडलाइन और मोबाइल ही नहीं बल्कि इंटरनेट आधारित संचार सेवाओं के खर्च के लिए भी तय सीमा तक राशि दी जाएगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी विभागों को इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार का कहना है कि पहले अधिकारियों को उनके आवास पर लगे टेलीफोन के खर्च के लिए ही निर्धारित राशि मिलती थी, लेकिन अब प्रशासनिक कामकाज में इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ गया है। इसलिए ‘फिक्स्ड बाइमंथली रेजिडेंशियल टेलीफोन अमाउंट’ के दायरे में इंटरनेट आधारित संचार सुविधाओं को भी शामिल कर दिया गया है। इससे अधिकारी घर से भी सरकारी कामकाज आसानी से कर सकेंगे और काम की गति बेहतर होगी।

इस संदर्भ में जारी आदेश के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों के अधिकारियों के लिए खर्च की अलग-अलग सीमा तय की गई है। मंत्रिपरिषद के सदस्य, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को उनके वास्तविक बिल के अनुसार भुगतान मिलेगा।

सचिव स्तर के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को लैंडलाइन के लिए अधिकतम 2500 रुपये और मोबाइल के लिए 900 रुपये की सीमा तय की गई है। मंडलायुक्त, डीआईजी, उपायुक्त और जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए लैंडलाइन की सीमा 2100 रुपये और मोबाइल के लिए 800 रुपये रखी गई है।

अतिरिक्त डीजीपी, प्रबंध निदेशक, मुख्य अभियंता और मुख्य वन संरक्षक जैसे अधिकारियों के लिए यह सीमा क्रमशः 2000 रुपये और 700 रुपये होगी, जबकि अन्य पात्र वरिष्ठ अधिकारियों को लैंडलाइन के लिए 700 रुपये और मोबाइल के लिए 400 रुपये तक की राशि दी जाएगी। आदेश के तहत इंटरनेट या अन्य संचार सुविधाओं के खर्च की राशि तभी दी जाएगी, जब संबंधित अधिकारी इन सेवाओं के लगाए जाने का प्रमाण संबंधित विभाग को देंगे।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Subodh Kumar Mishra

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

Himachal Pradesh News

