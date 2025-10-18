जब भी दिवाली मनाने की कोशिश करते हैं तो...; हिमाचल के इस गांव को सती ने दिया था श्राप
संक्षेप: दिवाली पर जहां सारा देश रोशनी में डूबा रहता है वहीं हिमाचल प्रदेश के एक गांव में अंधेरा पसरा रहता है। जब भी इस गांव के लोग दिवाली मनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ अनहोनी हो जाती है। ऐसा एक सती द्वारा दिए गए श्राप के कारण होता है। इस गांव में दिवाली नहीं मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का सम्मू गांव एक सती के श्राप के कारण इस साल भी दिवाली नहीं मना पाएगा। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। गांव की उपप्रधान वीना देवी ने शनिवार को बताया कि स्थानीय लोग दिवाली के दिन जानबूझकर अंधेरा करने की परंपरा चला रहे हैं। दरअसल, दिवाली के ही दिन एक महिला ने अपने पति की चिता पर खुद को जलाकर उस दिन श्राप दिया था।
जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर सम्मू गांव के लोगों का कहना है कि दिवाली मनाने की कोई भी कोशिश आपदा का पूर्वाभास देता है। गांव वालों के अनुसार, कुछ सौ साल पहले एक गर्भवती महिला दिवाली की तैयारी कर रही थी। उसी समय उसके पति का शव घर लाया गया। उसका पति स्थानीय राजा की सेना में एक सैनिक था। इससे दुखी होकर उस महिला ने खुद को अपने पति की चिता की अग्नि में झोंक दिया। लेकिन ऐसा करने से पहले उसने एक श्राप दिया कि गांव के लोग कभी दिवाली नहीं मना पाएंगे।
एक बुजुर्ग ग्रामीण ठाकुर बिधि चंद ने बताया कि जब भी वे दिवाली मनाने की कोशिश करते हैं तो या तो किसी की मौत हो जाती है या गांव पर कोई विपत्ति आ पड़ती है। उन्होंने बताया कि हवन और अन्य अनुष्ठानों के जरिए इस श्राप को दूर करने की कोशिशें की गईं, लेकिन सब व्यर्थ रहा।
एक अन्य ग्रामीण विजय कुमार ने बताया कि तीन साल पहले ग्रामीणों ने एक विशाल यज्ञ किया था, लेकिन श्राप की शक्ति अभी भी उन पर हावी है। इतने सालों बाद भी इस श्राप का प्रभाव इतना ज्यादा है कि कई लोग इस दिन अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलते।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
