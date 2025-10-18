Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़No Diwali in cursed Sammoo village of Himachal Pradesh
जब भी दिवाली मनाने की कोशिश करते हैं तो...; हिमाचल के इस गांव को सती ने दिया था श्राप

जब भी दिवाली मनाने की कोशिश करते हैं तो...; हिमाचल के इस गांव को सती ने दिया था श्राप

संक्षेप: दिवाली पर जहां सारा देश रोशनी में डूबा रहता है वहीं हिमाचल प्रदेश के एक गांव में अंधेरा पसरा रहता है। जब भी इस गांव के लोग दिवाली मनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ अनहोनी हो जाती है। ऐसा एक सती द्वारा दिए गए श्राप के कारण होता है। इस गांव में दिवाली नहीं मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।

Sat, 18 Oct 2025 05:24 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, हमीरपुर
share Share
Follow Us on

दिवाली पर जहां सारा देश रोशनी में डूबा रहता है वहीं हिमाचल प्रदेश के एक गांव में अंधेरा पसरा रहता है। जब भी इस गांव के लोग दिवाली मनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ अनहोनी हो जाती है। ऐसा एक सती द्वारा दिए गए श्राप के कारण होता है। इस गांव में दिवाली नहीं मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का सम्मू गांव एक सती के श्राप के कारण इस साल भी दिवाली नहीं मना पाएगा। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। गांव की उपप्रधान वीना देवी ने शनिवार को बताया कि स्थानीय लोग दिवाली के दिन जानबूझकर अंधेरा करने की परंपरा चला रहे हैं। दरअसल, दिवाली के ही दिन एक महिला ने अपने पति की चिता पर खुद को जलाकर उस दिन श्राप दिया था।

जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर सम्मू गांव के लोगों का कहना है कि दिवाली मनाने की कोई भी कोशिश आपदा का पूर्वाभास देता है। गांव वालों के अनुसार, कुछ सौ साल पहले एक गर्भवती महिला दिवाली की तैयारी कर रही थी। उसी समय उसके पति का शव घर लाया गया। उसका पति स्थानीय राजा की सेना में एक सैनिक था। इससे दुखी होकर उस महिला ने खुद को अपने पति की चिता की अग्नि में झोंक दिया। लेकिन ऐसा करने से पहले उसने एक श्राप दिया कि गांव के लोग कभी दिवाली नहीं मना पाएंगे।

एक बुजुर्ग ग्रामीण ठाकुर बिधि चंद ने बताया कि जब भी वे दिवाली मनाने की कोशिश करते हैं तो या तो किसी की मौत हो जाती है या गांव पर कोई विपत्ति आ पड़ती है। उन्होंने बताया कि हवन और अन्य अनुष्ठानों के जरिए इस श्राप को दूर करने की कोशिशें की गईं, लेकिन सब व्यर्थ रहा।

एक अन्य ग्रामीण विजय कुमार ने बताया कि तीन साल पहले ग्रामीणों ने एक विशाल यज्ञ किया था, लेकिन श्राप की शक्ति अभी भी उन पर हावी है। इतने सालों बाद भी इस श्राप का प्रभाव इतना ज्यादा है कि कई लोग इस दिन अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलते।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।