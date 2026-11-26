हिमाचल में जमने लगा झरनों-नालों का पानी, शिमला से ज्यादा ठंडी हुईं निचले इलाकों की रातें, 3 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट
निचले इलाकों में रात के तापमान में आई गिरावट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई शहरों में न्यूनतम तापमान शिमला से भी कम रहा। राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सुंदरनगर में यह 3.6 डिग्री रहा।
हिमाचल प्रदेश में शुष्क मौसम के बीच ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के निचले इलाकों में रातें राजधानी शिमला से भी ज्यादा सर्द हो गई हैं। वहीं, जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे रहने के कारण झरनों, नालों और प्राकृतिक जलस्रोतों का पानी जमने लगा है। मौसम विभाग ने एक सप्ताह यानी 2 दिसंबर तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना से इनकार किया है। इस बीच 29 नवंबर तक बिलासपुर, मंडी और हमीरपुर के कुछ इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
गुरुवार को बिलासपुर में सुबह दृश्यता घटकर 150 मीटर और मंडी में 400 मीटर रह गई। प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा है। हालांकि राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज दिनभर धूप खिली रही। इससे दिन के समय लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली, लेकिन सुबह और रात के समय सर्दी का असर अधिक रहा। मैदानी क्षेत्रों में सुबह घना कोहरा छाने से दृश्यता काफी कम हो गई।
इन तीन जगहों पर घने कोहरे का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने बिलासपुर के भाखड़ा बांध जलाशय के किनारों, हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा और आसपास के क्षेत्रों तथा मंडी की बलह घाटी में 27, 28 और 29 नवंबर तक घने कोहरे की चेतावनी दी है। इन इलाकों में सुबह के समय वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
जनजातीय क्षेत्रों में जमे झरने व प्राकृतिक जलस्रोत
ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। यहां रात का तापमान लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है। गुरुवार को लाहौल स्पीति जिले के तीन जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। इनमें ताबो सबसे ठंडा रहा, जहां पारा माइनस 4.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 4.1 डिग्री और केलांग में माइनस 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड के कारण ऊंचाई वाले इलाकों में झरनों, नालों और प्राकृतिक जलस्रोतों का पानी जमने लगा है।
कहां पर गिर गया कितना पारा?
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है और राज्य का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के नौ शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। इस दौरान पालमपुर में सामान्य से 3.0 डिग्री, नाहन में 2.6 डिग्री, मंडी में 2.4 डिग्री, चंबा में 1.9 डिग्री, सुंदरनगर और भुंतर में 1.3-1.3 डिग्री, सोलन में 1.1 डिग्री, बिलासपुर में 1.0 डिग्री और कांगड़ा में 0.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।
सुंदरनगर की रात शिमला से 5.4 डिग्री ज्यादा सर्द
निचले इलाकों में रात के तापमान में आई गिरावट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई शहरों में न्यूनतम तापमान शिमला से भी कम रहा। राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सुंदरनगर में यह 3.6 डिग्री रहा। इस तरह सुंदरनगर की रात शिमला के मुकाबले 5.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ठंडी रही। मंडी में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री रहने से वहां की रात शिमला से 3.8 डिग्री ज्यादा सर्द रही। इसी तरह ऊना में 7.4 डिग्री, बिलासपुर में 7.5 डिग्री और कांगड़ा में 7.8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इन शहरों की रातें शिमला के मुकाबले क्रमशः 1.6, 1.5 और 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ठंडी रहीं।
ताबो सबसे ठंडा, पांवटा साहिब में सबसे ज्यादा तापमान
प्रदेश के विभिन्न प्रमुख शहरों में दर्ज न्यूनतम तापमान पर अन्य नजर डालें तो बजौरा में 2.0 डिग्री, भुंतर में 2.4 डिग्री, सियोबाग में 2.5 डिग्री, सुंदरनगर और सोलन में 3.6-3.6 डिग्री, कल्पा में 3.8 डिग्री और मनाली में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा चंबा में 4.8 डिग्री, मंडी में 5.2 डिग्री, पालमपुर में 5.5 डिग्री, बरठीं में 6.2 डिग्री, कुफरी में 6.9 डिग्री, ऊना में 7.4 डिग्री, बिलासपुर में 7.5 डिग्री, कांगड़ा में 7.8 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 8.5 डिग्री, शिमला और देहरा गोपीपुर में 9.0-9.0 डिग्री, नाहन में 9.7 डिग्री, सराहन में 11.1 डिग्री, धर्मशाला में 11.3 डिग्री, नेरी में 11.5 डिग्री और पांवटा साहिब में सबसे ज्यादा 14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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