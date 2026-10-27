हिमाचल के नाहन में टेंशन के बाद 29 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू; किन-किन काम पर रोक

सिरमौर की डीएम ने जिले के नाहन कस्बे के कुछ हिस्सों में 29 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इन इलाकों में दो समुदायों के बीच हुआ विवाद हिंसक हो गया था।

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन कस्बे के कुछ हिस्सों में दो समुदायों के बीच विवाद के हिंसक रूप लेने के बाद 29 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सिरमौर की जिलाधिकारी प्रियंका वर्मा ने सोमवार देर रात यह आदेश जारी किया। अधिकारियों के अनुसार, सूचना मिली थी कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब से सिख एवं वाल्मीकि समुदायों के लोग अपने-अपने समुदायों के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए वाल्मीकि चौक पहुंच सकते हैं।

नाहन के वाल्मीकि चौक पर 23 अक्टूबर को सिख समुदाय द्वारा स्वागत द्वार लगाए जाने को लेकर दोनों समुदायों के सदस्यों के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव किया, जिसमें पुलिसकर्मियों सहित 14 लोग घायल हो गए। सरकारी और निजी वाहनों को भी नुकसान पहुंचा था।

आदेश में कहा गया है कि पुलिस के लगातार हस्तक्षेप से स्थिति पर काबू पा लिया गया, लेकिन इलाके में सांप्रदायिक तनाव की आशंका बनी हुई है।

पांच लोगों के एक जगह जमा होने सहित इन कामों पर रोक मंगलवार को वाल्मीकि चौक की संरचना को हुए नुकसान के विरोध में विशेष रूप से निहंग सिखों के वहां जुटने की आशंका है। इससे दोबारा टकराव, हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, घातक हथियार रखने, रैलियां निकालने, जुलूस, प्रदर्शन और हड़ताल करने पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर ज्वलनशील वस्तुएं ले जाने, पत्थर या आपत्तिजनक सामग्री फेंकने तथा भड़काऊ, सांप्रदायिक, राज्य-विरोधी या राष्ट्र-विरोधी भाषण देने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

अधिकारियों की स्थिति पर नजर इससे पहले शनिवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दोनों समुदायों के सदस्यों की संयुक्त बैठक हुई थी। इसमें दोनों पक्षों ने शांति समझौते पर सहमति जताई थी और भविष्य में विवाद नहीं करने का भरोसा दिया था। इसके बाद वाल्मीकि जयंती का जुलूस गोविंदगढ़ इलाके से गुजरा, जहां सिख समुदाय के सदस्यों ने जुलूस का स्वागत किया था। अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल दोनों समुदायों के बीच कोई बड़ा तनाव नहीं है, लेकिन बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से स्थिति बिगड़ने की आशंका है।