शिमला के मंदिर में निकाह रिसेप्शन पर हंगामा, हिंदूवादी संगठन ने दी वॉर्निंग
शिमला के एक मंदिर में मुस्लिम समाज के निकाह के एक रिसेप्शन को लेकर विवाद छिड़ा है। मंदिर समिति ने स्पष्ट किया कि केवल कम्युनिटी हॉल की बुकिंग हुई है और नमाज या धार्मिक गतिविधियों पर सख्त पाबंदी है। फिर भी हिंदूवादी संगठन ने विरोध की चेतावनी दी है जिससे तनाव बढ़ गया है।
शिमला के एक स्थानीय राम मंदिर में मुस्लिम निकाह के रिसेप्शन की बुकिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर समिति ने साफ किया है कि कम्युनिटी हॉल को केवल रिसेप्शन के लिए बुक किया गया है। मंदिर प्रांगण में किसी भी प्रकार की नमाज या अन्य धार्मिक गतिविधि पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके लिए एक लिखित हलफनामा भी लिया गया है। चूंकि यहां विभिन्न समुदायों के कई रिसेप्शन शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं। इसलिए इजाजत दी गई है। वहीं एक हिंदूवादी संगठन ने आयोजन के विरोध में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है।
विवाद बढ़ता देख शिमला के राम मंदिर की कमेटी ने मंगलवार को साफ कर दिया कि प्रांगण में ना तो नमाज पढ़ने की इजाजत होगी और ना ही किसी ऐसी धार्मिक गतिविधि की। राम मंदिर सूद सभा के अध्यक्ष राजीव सूद ने बताया कि बुकिंग केवल मंदिर के कम्युनिटी हॉल में रिसेप्शन के लिए की गई थी। एक लिखित हलफनामा लिया गया है। इसमें कहा गया है कि वहां कोई भी मुस्लिम धार्मिक गतिविधि नहीं होगी।
मुस्लिम समुदाय के भी होते रहे हैं कार्यक्रम
राम मंदिर सूद सभा के अध्यक्ष राजीव सूद ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान मुस्लिम और दूसरे समुदायों के लगभग 15 से 16 शादी के रिसेप्शन वहां हो चुके हैं। ये सभी नियमों का पालन करते हुए हुए हैं। सूद ने कहा कि हॉल में CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पूरे कार्यक्रम पर कड़ी नजर रखने के लिए दो स्टाफ सदस्यों को तैनात किया जाएगा। यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो बीच में ही बिजली काट दी जाएगी और पुलिस को सूचना दी जाएगी।
प्रदर्शन की चेतावनी
इस मामले को लेकर देवभूमि संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि मंदिर में ऐसा कोई भी कार्यक्रम होता है तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं जिस लड़की का निकाह होना है उसके माता-पिता का कहना है कि वे कई पीढ़ियों से इसी इलाके में रह रहे हैं। यह कार्यक्रम केवल उनके समाज और मित्रों के लिए है। इस समारोह में शामिल होने वाले अधिकांश अतिथि हिंदू समाज से हैं। इस वजह से आयोजन को लेकर विवाद नहीं किया जाना चाहिए। यह एक खुशी का अवसर है जिसे सादगी और आपसी भाईचारे के साथ संपन्न कराया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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