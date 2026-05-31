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धर्मशाला में भाजपा का कब्जा, पालमपुर में कांग्रेस को बहुमत, नगर निगम चुनावों में दो अलग तस्वीरें

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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धर्मशाला नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने 17 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जबकि पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस ने 15 में से 8 वार्ड जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है।

धर्मशाला में भाजपा का कब्जा, पालमपुर में कांग्रेस को बहुमत, नगर निगम चुनावों में दो अलग तस्वीरें

हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में कांगड़ा जिला के धर्मशाला और पालमपुर से दो अलग-अलग राजनीतिक संदेश सामने आए हैं। धर्मशाला नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने 17 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जबकि पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस ने 15 में से 8 वार्ड जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। दोनों नगर निगमों के नतीजों ने भाजपा और कांग्रेस को अपने-अपने गढ़ों में बड़ी राजनीतिक सफलता दिलाई है।

धर्मशाला नगर निगम के सभी 17 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इनमें भाजपा ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा के विजयी उम्मीदवारों में रेखा देवी, शमशेर नेहरिया, आशा देवी, करिश्मा छेत्री, आशु, प्रेरणा गुलेरिया, मीना, हर्ष, प्रवीण, अनुपम और विशाल शामिल हैं।

कांग्रेस को पांच वार्डों में सफलता मिली है। पार्टी के विजयी उम्मीदवारों में नीनू शर्मा, शैलजा, सुदेश शास्त्री, अनुराग और अनोज शामिल हैं। वहीं वार्ड नंबर नौ से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश कुमार ने जीत दर्ज की है। इस तरह 17 सदस्यीय सदन में भाजपा 11 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत में पहुंच गई है।

धर्मशाला के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता और धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने इसे पार्टी की "प्रचंड जीत" बताया है। उन्होंने कहा कि 17 में से 11 सीटों पर भाजपा की जीत और कांग्रेस का पांच सीटों पर सिमटना इस बात का प्रमाण है कि जनता ने भाजपा के पक्ष में जनादेश दिया है।

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सुधीर शर्मा ने कहा कि यह परिणाम प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता के आक्रोश और भाजपा के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है, जिसका असर चुनाव परिणामों में दिखाई दिया है।

उन्होंने कहा कि धर्मशाला की जनता ने विकास, सुशासन और जनहित की राजनीति पर भरोसा जताया है। उनके अनुसार यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल, जनकल्याणकारी योजनाओं और मजबूत नेतृत्व पर जनता की मुहर है। उन्होंने विजयी उम्मीदवारों, पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा धर्मशाला के विकास को नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।

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उधर पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस ने दमदार प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। नगर निगम के 15 वार्डों में से अब तक 9 वार्डों के नतीजे घोषित हुए हैं, जिनमें कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को एक सीट मिली है। बहुमत के लिए आवश्यक आंकड़ा आठ सीटों का था, जिसे कांग्रेस ने हासिल कर लिया है।

पालमपुर में कांग्रेस के विजयी उम्मीदवारों में इंद्र पाल, राधा सूद, रणजीत कौर, शैलजा चौहान, रविंदर कुमार, कविता मिन्हास, सविता राठौर और रितेश ठाकुर शामिल हैं। वहीं वार्ड नंबर नौ से भाजपा उम्मीदवार मीनू ने जीत दर्ज की है।

नगर निगम चुनावों के इन नतीजों ने हिमाचल की राजनीति में दिलचस्प संतुलन पैदा किया है। धर्मशाला में भाजपा ने बहुमत के साथ नगर निगम पर कब्ज़ा जमाया है, जबकि पालमपुर में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसे में दोनों दल इन नतीजों को अपने-अपने पक्ष में राजनीतिक संदेश के तौर पर पेश कर रहे हैं।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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