जुड़वा नवजात बच्चों की हत्या कर नाले में फेंक दिया था शव, कोर्ट ने मां को सुनाई उम्र कैद की सजा

हिमाचल प्रदेश में एक महिला को अपनी जुड़वा बच्चियों की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।महिला ने अपनी दो नवजात बेटियों की हत्या कर उन्हें स्कोडी नाले में फेंकने दिया था। कोर्ट ने महिला को दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

गुरुवार को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, नितिन कुमार ने मंडी शहर के सुहारा मोहला निवासी रोहिना पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना न चुकाने पर दोषी को तीन साल और जेल में बिताने होंगे।

19 सितंबर, 2021 को मंडी शहर से गुजरने वाले स्कोडी नाले में दो नवजात बच्चियां मृत पाई गईं थीं। सीसीटीवी फुटेज में रोहिना को जुड़वां बच्चियों को नाले में फेंकते हुए देखा गया था।

उस पर आईपीसी की धारा 302 और 317 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आस-पास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज और डीएनए जैसे अन्य फोरेंसिक सबूतों के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया।