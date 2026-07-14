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पहाड़ों पर मंद पड़ी मॉनसून की रफ्तार, बढ़ी उमस, हिमाचल में 18 से फिर भारी बारिश का अलर्ट

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल में तेज मॉनसूनी बारिश का दौर फिर लौटने वाला है। मौसम विभाग ने 18 जुलाई से कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। मंगलवार को शिमला से मैदानों तक मौसम साफ रह।

पहाड़ों पर मंद पड़ी मॉनसून की रफ्तार, बढ़ी उमस, हिमाचल में 18 से फिर भारी बारिश का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार सक्रिय रहा मॉनसून अब कमजोर पड़ गया है। मंगलवार सुबह राजधानी शिमला में तेज धूप खिली रही, जबकि मैदानी जिलों में भी मौसम साफ रहने से उमस बढ़ गई। मौसम साफ होने के साथ प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन मौसम अपेक्षाकृत शांत रहने का अनुमान जताया है, लेकिन 18 जुलाई से एक बार फिर मॉनसून के सक्रिय होने और कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। ऐसे में सप्ताह के आखिर में लोगों को फिर बारिश से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

बारिश नहीं होने से लोगों को दिन में उमस का अहसास

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में साफ कमी दर्ज की गई। केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। सबसे अधिक 17.4 मिलीमीटर वर्षा मंडी जिले के पंडोह में दर्ज की गई। इसके अलावा जोगिंदरनगर में 3.0 मिलीमीटर, सोलन जिले के कसौली में 3.0 मिलीमीटर, हमीरपुर के नेरी में 0.5 मिलीमीटर और बिलासपुर के काहू में 0.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। शिमला के जुब्बड़हट्टी और किन्नौर के भावानगर में केवल नाममात्र बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश नहीं होने से लोगों को दिन में उमस का अहसास हुआ।

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प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग के अनुसार 14, 15 और 16 जुलाई को प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है और इन तीन दिनों के लिए किसी तरह का मौसम अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 17 जुलाई को वर्षा की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद 18, 19 और 20 जुलाई को कई स्थानों पर वर्षा होने तथा कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने इन तीन दिनों के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी करते हुए लोगों और प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी है।

कहां कितना रहा तापमान

बारिश कम होने से प्रदेश में न्यूनतम तापमान में औसतन 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक रहा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम तापमान सबसे अधिक पांवटा साहिब में 27.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद देहरा गोपीपुर 26.3, नेरी 24.6, बरठीं 24.3, बिलासपुर 23.5, कांगड़ा 23.2, सुंदरनगर 23.1, मंडी 22.9, ऊना 21.7, नाहन 21.3, भरमौर 20.3, चंबा 20.2, जुब्बड़हट्टी 20.0, पालमपुर 20.0, सियोबाग 19.7, सोलन 19.0, धर्मशाला 18.8, सैंज 18.5, शिमला 17.2, मशोबरा 17.0, मनाली 16.9, कोटखाई 16.2, कुफरी 14.3, कल्पा 13.2, भरमौर 13.0, नारकंडा 12.4, ताबो 11.4, केलांग 11.1 और कुकुमसेरी में 10.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

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हिमाचल में सामान्य से 30 फीसदी अधिक वर्षा रिकॉर्ड

मौसम में सुधार आने से पिछले दिनों भारी बारिश और भूस्खलन से बंद हुई सड़कों को बहाल करने का काम तेज हो गया है। प्रदेश में अभी भी 50 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं और लोक निर्माण विभाग इन्हें खोलने में जुटा है। इस वर्ष मॉनसून ने 30 जून को सामान्य से कुछ देरी से हिमाचल में प्रवेश किया था। इसके बाद 6 से 9 जुलाई के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में भारी वर्षा दर्ज की गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अब तक पूरे मॉनसून सीजन में हिमाचल में सामान्य से लगभग 30 प्रतिशत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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