फेसबुक पर दोस्ती, फिर घर बुलाकर किया रेप; गर्भवती होने के बाद युवक फरार

फेसबुक पर दोस्ती, फिर घर बुलाकर किया रेप; गर्भवती होने के बाद युवक फरार

संक्षेप:

फेसबुक पर दोस्ती के बाद एक नाबालिग लड़की से रेप किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसके बाद वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया है।

Thu, 4 Dec 2025 04:34 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है। मामला शिमला जिला के रामपुर थाना क्षेत्र में सामने आया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 18 साल की युवती ने शिकायत में बताया कि उसकी पहचान लगभग 3-4 साल पहले फेसबुक के माध्यम से राहुल निवासी जुब्बल, जिला शिमला से हुई थी। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत बढ़ी और उन्होंने मोबाइल नंबर भी आपस में साझा किए। शिकायतकर्ता युवती के अनुसार लगातार चैटिंग के दौरान आरोपी राहुल उसे मिलने के लिए दबाव बनाने लगा।

पीड़िता ने बताया कि 08 अप्रैल 2025 को वह राहुल से रामपुर में मिली, जहां से आरोपी उसे जबरन अपने साथ घर ले गया और रहने के लिए मजबूर किया। युवती का आरोप है कि राहुल ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। घटना के बाद कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद से राहुल उसे लगातार परेशान करने लगा और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा।

पीड़िता ने मामला पुलिस तक पहुंचाया, जिसके बाद शिकायत पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकार ने गुरूवार को बताया कि आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 137(2), 64(1), तथा पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 06 के तहत मामला थाना रामपुर में दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। मेडिकल परीक्षण एवं अन्य कानूनी प्रक्रियाएं भी पूरी की जा रही हैं। आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

