फेसबुक पर दोस्ती, फिर घर बुलाकर किया रेप; गर्भवती होने के बाद युवक फरार
फेसबुक पर दोस्ती के बाद एक नाबालिग लड़की से रेप किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसके बाद वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है। मामला शिमला जिला के रामपुर थाना क्षेत्र में सामने आया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 18 साल की युवती ने शिकायत में बताया कि उसकी पहचान लगभग 3-4 साल पहले फेसबुक के माध्यम से राहुल निवासी जुब्बल, जिला शिमला से हुई थी। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत बढ़ी और उन्होंने मोबाइल नंबर भी आपस में साझा किए। शिकायतकर्ता युवती के अनुसार लगातार चैटिंग के दौरान आरोपी राहुल उसे मिलने के लिए दबाव बनाने लगा।
पीड़िता ने बताया कि 08 अप्रैल 2025 को वह राहुल से रामपुर में मिली, जहां से आरोपी उसे जबरन अपने साथ घर ले गया और रहने के लिए मजबूर किया। युवती का आरोप है कि राहुल ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। घटना के बाद कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद से राहुल उसे लगातार परेशान करने लगा और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा।
पीड़िता ने मामला पुलिस तक पहुंचाया, जिसके बाद शिकायत पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकार ने गुरूवार को बताया कि आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 137(2), 64(1), तथा पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 06 के तहत मामला थाना रामपुर में दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। मेडिकल परीक्षण एवं अन्य कानूनी प्रक्रियाएं भी पूरी की जा रही हैं। आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
