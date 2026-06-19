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केवल परिवार का सदस्य होने मात्र से नौकरी नहीं मिल सकती; अनुकंपा नियुक्ति मामले में HC का महत्वपूर्ण फैसला

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, शिमला, हिमाचल प्रदेश
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हाईकोर्ट ने शख्स की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि अनुकम्पा नियुक्ति एक राहतकारी व्यवस्था है, लेकिन इससे न्यूनतम योग्यता संबंधी नियमों में छूट नहीं मिलती। उम्मीदवार को पद के लिए तय सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

केवल परिवार का सदस्य होने मात्र से नौकरी नहीं मिल सकती; अनुकंपा नियुक्ति मामले में HC का महत्वपूर्ण फैसला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि अनुकम्पा आधार पर सरकारी नौकरी पाने के लिए भी निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी करना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि केवल परिवार के सदस्य होने या अनुकम्पा नियुक्ति का दावा करने मात्र से नौकरी नहीं दी जा सकती। संबंधित पद के लिए तय योग्यता और आवश्यक कौशल का होना भी अनिवार्य है।

जस्टिस अजय मोहन गोयल ने अनुकम्पा नियुक्ति से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। मामले में याचिकाकर्ता ने अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति न मिलने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अदालत ने पाया कि शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता की शैक्षणिक योग्यता केवल आठवीं कक्षा तक थी।

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'भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय है'

कोर्ट ने कहा कि क्लास-फोर (चतुर्थ वर्ग) पद पर नियुक्ति के लिए, चाहे नियुक्ति नियमित आधार पर हो या दैनिक वेतनभोगी आधार पर, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित है। चूंकि याचिकाकर्ता इस योग्यता को पूरा नहीं करता था, इसलिए उसका दावा खारिज किया जाना नियमों के अनुरूप था। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता विभाग के फैसले के खिलाफ कोई वैध शिकायत नहीं कर सकता।

'नियुक्ति के लिए न्यूनतम कौशल को पूरा करना जरूरी'

फैसले में अदालत ने वर्ष 2019 की अनुकम्पा नियुक्ति नीति का भी उल्लेख किया। नीति के अनुसार मृतक कर्मचारी या चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी के आश्रित को उसी विभाग में नियुक्ति दी जा सकती है, जहां कर्मचारी कार्यरत था। लेकिन इसके लिए उम्मीदवार को संबंधित पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित कौशल को पूरा करना आवश्यक है।

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‘चतुर्थ श्रेणी के लिए भी योग्यता का पालन करना जरूरी’

अदालत ने यह भी कहा कि यदि मृतक कर्मचारी स्वयं दैनिक वेतनभोगी था, तो उसके आश्रित को दी जाने वाली रोजगार सहायता भी दैनिक वेतन के आधार पर ही होगी। इसी प्रकार क्लास-फोर पदों पर अनुकम्पा आधार पर दी जाने वाली नियुक्तियां भी दैनिक वेतन के आधार पर की जा सकती हैं। हालांकि ऐसी नियुक्तियों के लिए भी निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अन्य आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने शख्स की याचिका को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि अनुकम्पा नियुक्ति एक राहतकारी व्यवस्था है, लेकिन इससे न्यूनतम योग्यता संबंधी नियमों में छूट नहीं मिलती। उम्मीदवार को पद के लिए तय सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

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रिपोर्ट : यूके शर्मा

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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