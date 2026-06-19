केवल परिवार का सदस्य होने मात्र से नौकरी नहीं मिल सकती; अनुकंपा नियुक्ति मामले में HC का महत्वपूर्ण फैसला
हाईकोर्ट ने शख्स की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि अनुकम्पा नियुक्ति एक राहतकारी व्यवस्था है, लेकिन इससे न्यूनतम योग्यता संबंधी नियमों में छूट नहीं मिलती। उम्मीदवार को पद के लिए तय सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि अनुकम्पा आधार पर सरकारी नौकरी पाने के लिए भी निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी करना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि केवल परिवार के सदस्य होने या अनुकम्पा नियुक्ति का दावा करने मात्र से नौकरी नहीं दी जा सकती। संबंधित पद के लिए तय योग्यता और आवश्यक कौशल का होना भी अनिवार्य है।
जस्टिस अजय मोहन गोयल ने अनुकम्पा नियुक्ति से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। मामले में याचिकाकर्ता ने अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति न मिलने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अदालत ने पाया कि शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता की शैक्षणिक योग्यता केवल आठवीं कक्षा तक थी।
'भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय है'
कोर्ट ने कहा कि क्लास-फोर (चतुर्थ वर्ग) पद पर नियुक्ति के लिए, चाहे नियुक्ति नियमित आधार पर हो या दैनिक वेतनभोगी आधार पर, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित है। चूंकि याचिकाकर्ता इस योग्यता को पूरा नहीं करता था, इसलिए उसका दावा खारिज किया जाना नियमों के अनुरूप था। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता विभाग के फैसले के खिलाफ कोई वैध शिकायत नहीं कर सकता।
'नियुक्ति के लिए न्यूनतम कौशल को पूरा करना जरूरी'
फैसले में अदालत ने वर्ष 2019 की अनुकम्पा नियुक्ति नीति का भी उल्लेख किया। नीति के अनुसार मृतक कर्मचारी या चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी के आश्रित को उसी विभाग में नियुक्ति दी जा सकती है, जहां कर्मचारी कार्यरत था। लेकिन इसके लिए उम्मीदवार को संबंधित पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित कौशल को पूरा करना आवश्यक है।
‘चतुर्थ श्रेणी के लिए भी योग्यता का पालन करना जरूरी’
अदालत ने यह भी कहा कि यदि मृतक कर्मचारी स्वयं दैनिक वेतनभोगी था, तो उसके आश्रित को दी जाने वाली रोजगार सहायता भी दैनिक वेतन के आधार पर ही होगी। इसी प्रकार क्लास-फोर पदों पर अनुकम्पा आधार पर दी जाने वाली नियुक्तियां भी दैनिक वेतन के आधार पर की जा सकती हैं। हालांकि ऐसी नियुक्तियों के लिए भी निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अन्य आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा।
इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने शख्स की याचिका को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि अनुकम्पा नियुक्ति एक राहतकारी व्यवस्था है, लेकिन इससे न्यूनतम योग्यता संबंधी नियमों में छूट नहीं मिलती। उम्मीदवार को पद के लिए तय सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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