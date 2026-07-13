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मणिमहेश यात्रा के नियम हुए सख्त; यात्रियों को कराना होगा यह काम, लगाई पोस्ट

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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पवित्र मणिमहेश यात्रा के नियमों को सख्त कर दिया गया है। प्रशासन की दलील है कि नियमों को सख्त करने का फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

मणिमहेश यात्रा के नियम हुए सख्त; यात्रियों को कराना होगा यह काम, लगाई पोस्ट

इस साल चम्बा जिला में पवित्र मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। जिला चम्बा प्रशासन ने साफ किया है कि बिना पंजीकरण किसी भी श्रद्धालु को यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पिछले वर्ष मानसून के दौरान यात्रा मार्ग पर आई प्राकृतिक आपदा ने प्रशासन के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी थीं। इसी अनुभव के आधार पर इस बार यात्रा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया है।

बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा को मंजूरी नहीं

चम्बा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने सोमवार को बताया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक चलने वाली मणिमहेश यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालुओं का पंजीकरण अनिवार्य रहेगा। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण किसी को भी यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनके अनुसार अभी भी श्रद्धालुओं का मणिमहेश की ओर आना शुरू हो चुका है और यात्रा मार्ग पर वन विभाग की एक पोस्ट स्थापित की गई है, जहां यात्रियों का पंजीकरण किया जा रहा है।

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तैनात रहेंगी बचाव टीमें

उपायुक्त ने बताया कि यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए NDRF और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की टीमें विभिन्न स्थानों पर तैनात रहेंगी। मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत, बचाव कार्य शुरू किए जाएंगे। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की ताजा जानकारी अवश्य लें और प्रशासन की ओर से जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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मणिमहेश झील को माना जाता है शिव का निवास

मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रमुख धार्मिक यात्राओं में शामिल है। चम्बा जिले के भरमौर क्षेत्र में समुद्र तल से करीब 4,080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र मणिमहेश झील को भगवान शिव का निवास माना जाता है। हर वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से राधा अष्टमी के बीच देश के विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु यहां पवित्र स्नान और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं।

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पिछले साल हुई थी भारी तबाही

पिछले साल यात्रा के दौरान लगातार भारी बारिश ने पूरे क्षेत्र में व्यापक नुकसान पहुंचाया था। कई स्थानों पर यात्रा मार्ग टूट गए थे, पुल बह गए थे। यात्रा के दौरान 20 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, वहीं, हजारों श्रद्धालु अलग-अलग जगहों पर फंस गए थे। उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर विशेष राहत एवं बचाव अभियान चलाया था। प्रशासन, पुलिस, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला था।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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