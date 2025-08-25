हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश यात्रा के दौरान ऑक्सीजन की कमी से 3 श्रद्धालुओं की मौत

हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश यात्रा के दौरान ऑक्सीजन की कमी से तीनों श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान पंजाब के पठानकोट के 18 साल के अमन और रोहित और गुरुदासपुर के 26 साल के अनमोल के तौर पर हुई है।

हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश यात्रा के दौरान ऑक्सीजन की कमी से तीनों श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान पंजाब के पठानकोट के 18 साल के अमन और रोहित और गुरुदासपुर के 26 साल के अनमोल के तौर पर हुई है। भरमौर के एसडीएम कुलबीर सिंह राणा ने इसकी पुष्टि की है।

उन्होंने बताया कि अमन को बीती रात को कमल कुंड से रेस्क्यू किया गया और गौरीकुंड में मौत हो गई, जबकि रोहित की मौत कुगती ट्रैक पर ऑक्सीजन की कमी से हुई है। अनमोल की मौत धंचो में आज सुबह 10 बजे हुई। तीनों पंजाब के रहने वाले थे। मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजनों के पहुंचने के बाद भरमौर में पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा और शव सौंपे जाएंगे।

मणिमहेश यात्रा 16 अगस्त को शुरू हुई और 31 अगस्त तक चलनी है। इस साल 14 श्रद्धालुओं की ऑक्सीजन की कमी और यात्रा के दौरान पत्थर लगने व गिरने से जान चली गई है। 17 अगस्त को भी पंजाब के दो श्रृद्धालुओं की भूस्खलन के चलते मलबे व पत्थरों की चपेट में आने से मौत हुई थी। दोनों होशियारपुर के रहने वाले थे।

भारी बारिश के कारण मणिमहेश यात्रा पर अस्थाई रोक पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण मणिमहेश यात्रा पर अस्थाई रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रुकने के निर्देश दिए गए हैं। भारी बारिश से पठानकोट-भरमौर नेशनल हाईवे जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण बंद पड़ा है। इससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है। इससे कई जगह मणिमहेश यात्री फंसे हुए हैं।

बढ़ गया है खतरा बारिश से रास्ते में फिसलन बढ़ गई है और कई जगहों पर भूस्खलन का खतरा भी मंडरा रहा है, जिससे आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं है। प्रशासन ने सभी यात्रियों को सुरक्षित कैंपों में ही रहने का निर्देश दिया है। साथ ही, सेक्टर अधिकारियों, पुलिस, एनडीआरएफ, और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। यात्रा तभी दोबारा शुरू होगी जब मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा और रास्ता सुरक्षित हो जाएगा।

मणिमहेश के कैलाश शिखर में शिव का निवास मणिमहेश यात्रा मार्ग ऊंचाई और मौसम की वजह से बेहद कठिन है। मणिमहेश यात्रा हर साल हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और मौसम की अचानक बदलती स्थिति यात्रियों के लिए चुनौती बन जाती है। हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में मणिमहेश यात्रा को उत्तर भारत की कठिन धार्मिक यात्रा माना जाता है। 13 हजार फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थिति मणिमहेश पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को ऊंचे-ऊंचे पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। यह यात्रा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुंदर दृश्यों के लिए भी जानी जाती है। कैलाश शिखर में शिव का निवास ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव मणिमहेश के कैलाश शिखर पर निवास करते हैं। हर साल हजारों शिव भक्त इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं।