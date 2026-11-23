पोते के बाल काटने पर थाने पहुंचा दादा, अपनी ही बहू के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत; जांच शुरू
पोते के बाल काटने पर दादा इस कदर भड़क उठे कि थाने पहुंच कर अपनी ही बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा डाली। पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में सात साल के सिख बच्चे के बाल काटने पर ससुर ने बहू के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। ससुर का कहना है कि बहू ने जानबूझकर ऐसा करके सिख धर्म का अपमान किया है। बुजुर्ग का कहना है कि इससे उनके परिवार की धार्मिक भावनाओं को काफी ठेस पहुंची है।
72 वर्षीय ससुर का कहना है कि उनकी बहू सिख धर्म से नहीं है और जानबूझकर और जबरन पोते के बाल कटवाए हैं। इससे सिख धर्म की परंपराओं और आस्था का सीधा उल्लंघन हुआ है। दादा की शिकायत पर मंडी पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
21 नवंबर को खटखटाया पुलिस का दरवाजा
इंडिया टुडे के मुताबिक, शिकायत के मुताबिक बच्चा मंडी के के प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। बच्चे के दादा ने 21 नवंबर को पुलिस को मामले की शिकायत दी है और मांग की है कि उनकी बहू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की हरकत को फिर से अंजाम न दिया जाए।
पुलिस ने धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया
शिकायतकर्ता का कहना है कि सिख परिवार से ताल्लुक रखने के वजह से बच्चे के बाल शुरू से ही रखे गए थे और यह सिख धर्म की एक अनिवार्य परंपरा है। बुजुर्ग का आरोप है कि बहू ने बिना सहमति के ऐसा किया है। पुलिस ने इस मामले में महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया है। यह धारा जानबूझकर और गलत इरादे से किए गए कामों से जुड़ी है, जिससे किसी भी समुदाय के धर्म और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए।
मामले की जांच में जुटी है पुलिस
पुलिस इस मामले की अब बारीकी से जांच करने में जुट गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट गई है कि आखिरकार मां ने किन परिस्थितियों में बेटे के बाल कटवाए। पुलिस मामले हर पहलू से जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
आपको बता दें सिख धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पांच ककार - केश, कंघा, कड़ा, कच्छ, और कृपाण मने जाते हैं जिन्हें रखना अनिवार्य माना गया है। यही वजह है कि किसी भी सिख परिवार में जन्मे बच्चे के बाल काटे जाने को सिख समुदाय में बेहद संवेदनशील और आस्था से जुड़ा माना जाता है। बहरहाल ससुर का बहू के खिलाफ खुद ही थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाना चर्चा में आ गया है।
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