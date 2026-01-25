मनाली में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, गाड़ियों के चक्का जाम; फोटो में देखिए वहां का नजारा
पिछले 48 घंटों में हुई भारी बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश के मनाली में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। 15 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम के बीच बिजली और पानी की सप्लाई भी ठप है। पर्यटकों को गाड़ियों में ही रात बितानी पड़ रही है। आइए फोटो में देखते हैं वहां का नजारा।
15 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम
हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली में बर्फबारी से बुरा हाल है। गणतंत्र दिवस के लंबे सप्ताहांत के दौरान फिसलन भरी सड़कों और भारी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही के कारण 15 किलोमीटर लंबा भीषण ट्रैफिक जाम हो गया।
20 KM के लिए 10-15 हजार रुपए मांग रहे टैक्सी चालक
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बंद होने से पर्यटकों ने निजी टैक्सी चालकों पर अधिक किराया वसूलने का आरोप भी लगाया। दिल्ली के एक पर्यटक लक्षित ने बताया कि टैक्सी चालक मनाली और पटलीकुहाल के बीच 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए 10000 से 15000 रुपए मांग रहे हैं।
600 से अधिक पर्यटक फंसे
मनाली के पास 600 से अधिक पर्यटक फंस गए। ट्रैफिक ठप होने से इनमें से कई को रात अपनी गाड़ियों में ही बितानी पड़ी।
1200 से अधिक मार्गों पर बस सेवाएं निलंबित
शिमला जिले के बड़े हिस्से में 30 घंटे से अधिक समय तक बिजली नहीं रही। कई ग्रामीण इलाकों में बिजली बहाल होने में पांच से छह दिन लग सकते हैं। 1200 से अधिक मार्गों पर बस सेवाएं निलंबित कर दी गईं।
अटल सुरंग भी बंद रहा
सबसे अधिक प्रभावित जिलों में लाहौल-स्पीति, मंडी, चंबा, कुल्लू और सिरमौर शामिल हैं। अकेले लाहौल-स्पीति में ही 290 सड़कें अवरुद्ध हो गईं। अटल सुरंग से होकर जाने वाला मनाली-लाहौल मार्ग भी बंद रहा।
पर्यटकों की संख्या में वृद्धि
बाधाओं के बावजूद बर्फबारी के कारण पर्यटकों के आगमन में भारी वृद्धि हुई है। मनाली में होटल मालिकों को उम्मीद है कि सड़कें खुलने के बाद ऑक्यूपेंसी 70 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।
