इटली के टूरिस्ट की मनाली के होटल में मिली लाश, कमरे में मिलीं दवाइयां और… जांच जारी
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के विख्यात पर्यटन स्थल मनाली में इटली का एक पर्यटक निजी होटल के कमरे में मृत मिला है। पर्यटक की पहचान इटली निवासी फराडे माइकल के रूप में हुई है।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के विख्यात पर्यटन स्थल मनाली में इटली का एक पर्यटक निजी होटल के कमरे में मृत मिला है। पर्यटक की पहचान इटली निवासी फराडे माइकल के रूप में हुई है। वह मनाली के चनाला-जगतसुख स्थित एक निजी होटल में ठहरा हुआ था। करीब एक दिन तक उसके कमरे से बाहर नहीं निकलने पर होटल प्रबंधन को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद होटल प्रबंधन ने मनाली पुलिस थाना को सूचना दी। मंगलवार को पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा खुलवाया तो पर्यटक बिस्तर पर मृत अवस्था में मिला।
शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान
पुलिस के अनुसार पर्यटक पिछले करीब एक दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। होटल प्रबंधन ने जब उसकी कोई गतिविधि नहीं देखी तो कर्मचारियों को चिंता हुई। उन्होंने पहले कमरे के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया और बाद में पुलिस को सूचित किया। पुलिस की प्रारंभिक जांच के दौरान उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कमरे में मौजूद सामान की जानकारी जुटाई।
कमरे से मिलीं दवाइयां, अस्थमा से पीड़ित था
पुलिस को कमरे से पर्यटक का पासपोर्ट, नकदी, मोबाइल फोन और कुछ दवाइयां मिली हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फराडे माइकल अस्थमा से पीड़ित था और अधिक धूम्रपान करता था। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसकी मौत किस वजह से हुई। पुलिस ने अस्थमा और धूम्रपान से जुड़ी जानकारी को प्रारंभिक सूचना के रूप में लिया है। इसे मौत का कारण नहीं माना गया है। कमरे से मिली दवाइयां और अन्य सामान भी जांच का हिस्सा हैं।
इटली के दूतावास को दे दी गई सूचना
पुलिस पर्यटक के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनाली ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। विदेशी नागरिक की मौत की जानकारी इटली के दूतावास को भी दे दी गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मामले में सभी औपचारिकताएं नियमानुसार पूरी की जा रही हैं।
मौत की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं
फिलहाल पर्यटक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में शरीर पर चोट के निशान नहीं मिलने की बात सामने आई है। पुलिस होटल प्रबंधन से मिली जानकारी और घटनास्थल से बरामद सामान के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मौत की वास्तविक वजह चिकित्सकीय जांच और अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
रिपोर्ट: यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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