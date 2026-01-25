Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Manali Heavy Snowfall Chaos 15 km jam Tourists abandon cars walk for hours with luggage in hand
मनाली की 'सफेद आफत' में फंसी गाड़ियां, सूटकेस घसीटते दिखे बेबस पर्यटक; टैक्सी का किराया सुन उड़े होश

मनाली की 'सफेद आफत' में फंसी गाड़ियां, सूटकेस घसीटते दिखे बेबस पर्यटक; टैक्सी का किराया सुन उड़े होश

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली में भारी बर्फबारी और पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण हालात काफी बिगड़ गए हैं। गणतंत्र दिवस के लंबे वीकेंड (Long Weekend) का आनंद लेने पहुंचे हजारों पर्यटक सड़कों पर घंटों फंसे रहे।

Jan 25, 2026 03:06 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मनाली
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली में भारी बर्फबारी और पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण हालात काफी बिगड़ गए हैं। गणतंत्र दिवस के लंबे वीकेंड (Long Weekend) का आनंद लेने पहुंचे हजारों पर्यटक सड़कों पर घंटों फंसे रहे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि मनाली के पास लगभग 15 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे पर्यटकों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जाम में फंसे-फंसे लोगों का हाल इतना खराब हो गया कि अपना-अपना सामान लेकर वह खुद ही भारी बर्फ के बीच पैदल चलने लगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पर्यटक कड़ाके की ठंड में अपने हाथों में सूटकेस लेकर सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर हैं। रविवार सुबह के एक वीडियो के अनुसार, कई लोग मनाली पहुंचने के लिए पिछले 12 घंटों से पैदल चल रहे थे। सड़कों पर जमी बर्फ के कारण फिसलन इतनी ज्यादा है कि लोग गिर रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

ये भी पढ़ें:बर्फ के बीच मनाली में बिकनी पहन नाचने लगी महिला, वायरल VIDEO पर छिड़ गई बहस
ये भी पढ़ें:मनाली में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, गाड़ियों के चक्का जाम; फोटो में देखिए नजारा
ये भी पढ़ें:15 KM लंबा ट्रैफिक जाम, बिजली-पानी की सप्लाई डिस्टर्ब; मनाली में भारी बर्फबारी

प्रशासन और स्थानीय एजेंसियों ने पर्यटकों को बिना रोड क्लीयरेंस की जानकारी के मनाली न आने की सलाह दी है। भारी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं, जिससे जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लगभग 600 से अधिक पर्यटक रात भर अपनी गाड़ियों में फंसे रहे। दिल्ली से आए कुछ पर्यटकों ने बताया कि वे तीन घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद 7 किलोमीटर पैदल चलकर मनाली पहुंचे, वहीं कुछ ने गाड़ियों में ही रात बिताई और खुद के पोर्टेबल सिलेंडर पर मैगी बनाकर पेट भरा।

इस संकट के बीच पर्यटकों ने टैक्सी ऑपरेटरों पर मनमाना किराया वसूलने का भी आरोप लगाया है। पर्यटकों का दावा है कि मनाली से पतलीकूहल जैसी छोटी दूरी (20 किमी) के लिए टैक्सी वाले 10,000 से 15,000 रुपये तक मांग रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन बंद होने के कारण पर्यटकों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, जिससे यह सफर उनके लिए एक बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।