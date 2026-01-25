मनाली की 'सफेद आफत' में फंसी गाड़ियां, सूटकेस घसीटते दिखे बेबस पर्यटक; टैक्सी का किराया सुन उड़े होश

मनाली की 'सफेद आफत' में फंसी गाड़ियां, सूटकेस घसीटते दिखे बेबस पर्यटक; टैक्सी का किराया सुन उड़े होश
हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली में भारी बर्फबारी और पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण हालात काफी बिगड़ गए हैं। गणतंत्र दिवस के लंबे वीकेंड (Long Weekend) का आनंद लेने पहुंचे हजारों पर्यटक सड़कों पर घंटों फंसे रहे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि मनाली के पास लगभग 15 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे पर्यटकों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जाम में फंसे-फंसे लोगों का हाल इतना खराब हो गया कि अपना-अपना सामान लेकर वह खुद ही भारी बर्फ के बीच पैदल चलने लगे।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पर्यटक कड़ाके की ठंड में अपने हाथों में सूटकेस लेकर सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर हैं। रविवार सुबह के एक वीडियो के अनुसार, कई लोग मनाली पहुंचने के लिए पिछले 12 घंटों से पैदल चल रहे थे। सड़कों पर जमी बर्फ के कारण फिसलन इतनी ज्यादा है कि लोग गिर रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।
प्रशासन और स्थानीय एजेंसियों ने पर्यटकों को बिना रोड क्लीयरेंस की जानकारी के मनाली न आने की सलाह दी है। भारी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं, जिससे जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लगभग 600 से अधिक पर्यटक रात भर अपनी गाड़ियों में फंसे रहे। दिल्ली से आए कुछ पर्यटकों ने बताया कि वे तीन घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद 7 किलोमीटर पैदल चलकर मनाली पहुंचे, वहीं कुछ ने गाड़ियों में ही रात बिताई और खुद के पोर्टेबल सिलेंडर पर मैगी बनाकर पेट भरा।
इस संकट के बीच पर्यटकों ने टैक्सी ऑपरेटरों पर मनमाना किराया वसूलने का भी आरोप लगाया है। पर्यटकों का दावा है कि मनाली से पतलीकूहल जैसी छोटी दूरी (20 किमी) के लिए टैक्सी वाले 10,000 से 15,000 रुपये तक मांग रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन बंद होने के कारण पर्यटकों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, जिससे यह सफर उनके लिए एक बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है।
