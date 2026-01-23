घरों-होटलों में ही रहें, बाहर न निकलें... भारी बर्फबारी के बीच मनाली में प्रशासन की अपील
मनाली में भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन और ठंड बढ़ गई है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों को होटलों में रहने और केवल 4x4 वाहनों का ही उपयोग करने की सख्त सलाह दी है।
पर्यटन नगरी मनाली और इसके आसपास के इलाकों में आज भारी बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते क्षेत्र में ठंड और बढ़ गई है, वहीं सड़कों की हालत भी काफी खराब हो गई है। कई स्थानों पर सड़कों पर बर्फ जमने से फिसलन बढ़ गई है और दृश्यता भी कम हो गई है। इससे वाहनों के आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं।
प्रशासन ने जारी किया अलर्ट
प्रशासन के अनुसार मौजूदा हालात में सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। इसी को देखते हुए आम जनता और पर्यटकों से अपील की गई है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए घरों या होटलों में ही रहें और बर्फबारी का आनंद वहीं से लें। प्रशासन ने साफ कहा है कि अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें, जिससे किसी तरह की दुर्घटना या परेशानी से बचा जा सके।
बेहद जरूरी होने पर ही निकलें
प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि किसी आपात स्थिति में यात्रा करना बेहद जरूरी हो, तो केवल चार पहिया ड्राइव यानी 4×4 वाहनों का ही इस्तेमाल करें और बेहद सावधानी बरतें। सामान्य वाहनों से यात्रा करना इस समय जोखिम भरा हो सकता है।
पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, जिससे सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
(रिपोर्ट: यूके शर्मा)
Anubhav Shakya
