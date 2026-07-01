हिमाचल में बहन की विदाई से लौटते समय हादसे में भाई की मौत, मातम में बदलीं शादी की खुशियां
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दिनेश को तलवाड़ा के BBMB अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए फिलहाल पुलिस टीम द्वारा जांच की जा रही है।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मंगलवार को एक घर में हुई शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब अपनी बहन की विदाई के बाद घर लौट रहे भाई की रास्ते में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक की पहचान बड़हल गांव के रहने वाले 30 वर्षीय दिनेश शर्मा के तौर पर हुई है।
पुलिस ने बताया कि सोमवार को पंजाब के तलवाड़ा में शादी समारोह रखा गया था, जिसमें शामिल होने के बाद, दिनेश मंगलवार तड़के अपनी SUV से अकेले ही घर के लिए निकला था। जब वह जसवान-प्रागपुर इलाके में पहुंचा, तो उनकी गाड़ी पर से उनका नियंत्रण खो गया और गाड़ी बड़हल जंगल इलाके के पास पलट गई, जो उनके घर से सिर्फ़ पांच-छह किलोमीटर दूर था।
लोगों ने गाड़ी पलटी देख पुलिस को फोन लगाया
वहां से गुजर रहे लोगों ने पलटी हुई गाड़ी देखी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दिनेश को तलवाड़ा के BBMB अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है। पूर्व मंत्री और जसवान-प्रागपुर के विधायक बिक्रम ठाकुर ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
नेरवा में वाहन के खाई में गिरने से बाप-बेटी की मौत
उधर एक अन्य सड़क दुर्घटना में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा इलाके में एक वाहन के खाई में गिर जाने से उसमें सवार पिता-पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मृतकों की पहचान नेरवा के खोका गांव निवासी लोकिंदर धनाइक (42) और उनकी बेटी टिया (12) के तौर पर हुई है।
रिवर्स करते समय हुआ हादसा
यह हादसा मंगलवार सुबह करीब छह बजे बावी कैंची के पास हुआ, जब गाड़ी को पीछे कर रहे लोकिंदर वाहन से नियंत्रण खो गया और वह खाई में गिर गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटनास्थल से कुछ कदम की दूरी पर ही लोकिंदर की पत्नी और बेटा उनका इंतजार कर रहा था और दोनों की आंखों के सामने ये वादर इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और खाई से शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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