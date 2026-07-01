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हिमाचल में बहन की विदाई से लौटते समय हादसे में भाई की मौत, मातम में बदलीं शादी की खुशियां

Sourabh Jain पीटीआई, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
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घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दिनेश को तलवाड़ा के BBMB अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए फिलहाल पुलिस टीम द्वारा जांच की जा रही है।

हिमाचल में बहन की विदाई से लौटते समय हादसे में भाई की मौत, मातम में बदलीं शादी की खुशियां

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मंगलवार को एक घर में हुई शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब अपनी बहन की विदाई के बाद घर लौट रहे भाई की रास्ते में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक की पहचान बड़हल गांव के रहने वाले 30 वर्षीय दिनेश शर्मा के तौर पर हुई है।

पुलिस ने बताया कि सोमवार को पंजाब के तलवाड़ा में शादी समारोह रखा गया था, जिसमें शामिल होने के बाद, दिनेश मंगलवार तड़के अपनी SUV से अकेले ही घर के लिए निकला था। जब वह जसवान-प्रागपुर इलाके में पहुंचा, तो उनकी गाड़ी पर से उनका नियंत्रण खो गया और गाड़ी बड़हल जंगल इलाके के पास पलट गई, जो उनके घर से सिर्फ़ पांच-छह किलोमीटर दूर था।

लोगों ने गाड़ी पलटी देख पुलिस को फोन लगाया

वहां से गुजर रहे लोगों ने पलटी हुई गाड़ी देखी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दिनेश को तलवाड़ा के BBMB अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है। पूर्व मंत्री और जसवान-प्रागपुर के विधायक बिक्रम ठाकुर ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

नेरवा में वाहन के खाई में गिरने से बाप-बेटी की मौत

उधर एक अन्य सड़क दुर्घटना में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा इलाके में एक वाहन के खाई में गिर जाने से उसमें सवार पिता-पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मृतकों की पहचान नेरवा के खोका गांव निवासी लोकिंदर धनाइक (42) और उनकी बेटी टिया (12) के तौर पर हुई है।

रिवर्स करते समय हुआ हादसा

यह हादसा मंगलवार सुबह करीब छह बजे बावी कैंची के पास हुआ, जब गाड़ी को पीछे कर रहे लोकिंदर वाहन से नियंत्रण खो गया और वह खाई में गिर गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटनास्थल से कुछ कदम की दूरी पर ही लोकिंदर की पत्नी और बेटा उनका इंतजार कर रहा था और दोनों की आंखों के सामने ये वादर इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और खाई से शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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