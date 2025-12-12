Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Major blow to Chitta network in Shimla 9 smugglers including husband and wife arrested

शिमला में चिट्टा नेटवर्क पर बड़ी चोट, पति-पत्नी समेत 9 तस्कर दबोचे
संक्षेप:

Dec 12, 2025 03:07 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में नशा तस्करी पर नकेल कसते हुए पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाइयों में कुल 9 चिट्टा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक दंपती और एक युवती भी शामिल है। पहली कार्रवाई शिमला के उपनगर ढली में उस समय हुई जब बीती रात पुलिस टीम को पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त सूचना मिली कि एक होटल में चिट्टे की सप्लाई की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने ढली बाईपास पर एक निजी होटल के कमरे नंबर 201 में दबिश दी और 12.960 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद कर पांच लोगों साहिल (27) निवासी सेक्टर-38 चंडीगढ़, शुभम चौधरी (25) निवासी समालखा पानीपत, अंकिता नेगी (26) निवासी बसताधार ननखड़ी, लालित चौहान (32) और उसकी पत्नी महिमा चौहान (27) निवासी चौपाल को गिरफ्तार कर लिया। ढली थाना में इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

दूसरी कार्रवाई रामपुर उपमंडल की डिटेक्शन टीम ने सैंज–सुन्नी रोड पर वाहन नंबर HP 01AA-0787 को रोककर की। इसमें बैठे तीन व्यक्तियों महेंद्र सिंह (39), दिवान सिंह (41) और महिंदर सिंह (42), तीनों निवासी निरमण्ड जिला कुल्लू के पास से 6.33 ग्राम चिट्टा मिला और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ थाना कुमारसैन में मामला दर्ज किया जा रहा है।

इसके साथ ही ढली थाना में दर्ज एक पुराने मामले में कुलदीप कुमार (39) निवासी दुर्गापुर के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की गई है। सभी आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ प्रदेशभर में अभियान और सख्त किया जा रहा है और मादक पदार्थों की हर खेप को पकड़ने के लिए लगातार कड़ी निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें

