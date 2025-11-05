हिमाचल पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 IPS व 62 HPS अधिकारी बदले;जानिए कौन कहां गया

संक्षेप: इस फेरबदल के दौरान पुलिस मुख्यालय, सतर्कता ब्यूरो, CID, साइबर क्राइम, प्रशिक्षण संस्थान, रिज़र्व बटालियन और होमगार्ड में भी नए अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं। साथ ही किन्नौर, कांगड़ा, चम्बा, कुल्लू और हमीरपुर के अलावा पुलिस जिला नूरपुर और बद्दी के एसपी भी बदले गए हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद गृह विभाग की ओर से बुधवार को जारी आदेशों के अनुसार 15 IPS (भारतीय पुलिस सेवा) और 62 HPPS (राज्य पुलिस सेवा) अधिकारियों के तबादले तत्काल प्रभाव से किए गए हैं। इन तबादलों में कई जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP) और पुलिस प्रशिक्षण, सतर्कता, जेल, सशस्त्र बल, साइबर क्राइम व अन्य शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं।

किन्नौर, कांगड़ा, चम्बा, कुल्लू और हमीरपुर के अलावा पुलिस जिला नूरपुर और बद्दी के एसपी बदले गए हैं। इस बारे में जारी आदेश के अनुसार अभिषेक त्रिवेदी (आईपीएस, 1996), जो वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) हैं, उन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल व सुधार सेवा) के अतिरिक्त प्रभार के साथ नियुक्त किया गया है।

प्रेम कुमार ठाकुर (आईपीएस, 2004), जो अब तक आईजी (आर्म्ड पुलिस व प्रशिक्षण) थे, उन्हें आईजी, पुलिस अकादमी, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, शिमला नियुक्त किया गया है।

डॉ. डीके चौधरी (आईपीएस, 2008), प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज डरोह को DIG, साइबर क्राइम, धर्मशाला के पद पर भेजा गया है। अनुपम शर्मा (आईपीएस, 2009), DIG (जेल), शिमला को DIG (क्राइम), CID, शिमला बनाया गया है। रंजन चौहान (आईपीएस, 2010), DIG (कानून व्यवस्था) को DIG (लीव रिजर्व), राज्य मानवाधिकार आयोग, शिमला भेजा गया है।

डॉ. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन (आईपीएस, 2014), SP कुल्लू को पुलिस मुख्यालय शिमला में SP (अनिवार्य प्रतीक्षा अधिकारी) नियुक्त किया गया है। मानव वर्मा (आईपीएस, 2015), AIG, पुलिस मुख्यालय को भी SP (अनिवार्य प्रतीक्षा अधिकारी), मुख्यालय शिमला लगाया गया है।

अभिषेक यादव (आईपीएस, 2015), एसपी चंबा को AIG, पुलिस मुख्यालय, शिमला बनाया गया है। अशोक रतन (आईपीएस, 2017), SP पुलिस जिला नूरपुर, जो अतिरिक्त रूप से कांगड़ा का कार्यभार भी देख रहे थे, अब SP कांगड़ा (धर्मशाला) नियुक्त किए गए हैं।

अभिषेक एस (आईपीएस, 2019), एसपी किन्नौर को एसपी (कानून व्यवस्था), पुलिस मुख्यालय, शिमला भेजा गया है। सचिन हिरेमठ (आईपीएस, 2020), ASP मंडी (लीव रिजर्व) को SP, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (मंडी जोन) बनाया गया है। अभिषेक (आईपीएस, 2021), SDPO बद्दी को ASP, शिमला नियुक्त किया गया है।

अदिति सिंह (आईपीएस, 2021), एएसपी कांगड़ा (लीव रिजर्व) को एसपी, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (धर्मशाला ज़ोन) बनाया गया है। गौरवजीत सिंह (आईपीएस, 2022), एसडीपीओ करसोग को एसडीपीओ नादौन, हमीरपुर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मेहर पंवार (आईपीएस, 2022), SDPO परवाणू को ASP, शिमला बनाया गया है।

HPPS अधिकारियों में भी हुआ व्यापक फेरबदल भूपिंदर सिंह (2006) को कमांडेंट, होमगार्ड मंडी से एसपी, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज डरोह लगाया गया है। मदन लाल (2006) को कमांडेंट, होमगार्ड धर्मशाला से एसपी, कुल्लू नियुक्त किया गया है। बलबीर सिंह (2007) को एसपी सतर्कता धर्मशाला से एसपी हमीरपुर नियुक्त किया गया है।

सुशील कुमार (2007) को एसपी (लीव रिजर्व), शिमला से एसपी किन्नौर बनाया गया है।

विनोद कुमार (2007) को कमांडेंट होमगार्ड चंबा से एसपी बद्दी के रूप में तैनात किया गया है। विजय कुमार (2007) को एसपी (लीव रिजर्व), शिमला से एसपी चंबा बनाया गया है।

इसके अलावा कई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और उप-पुलिस अधीक्षकों के भी तबादले हुए हैं। दिनेश कुमार (2006) को एएसपी, HPIPS डरोह से CID, शिमला भेजा गया है। सागर चंदर, अमित शर्मा, नरेंद्र कुमार, राजेश कुमार, अजय कुमार, तरणजीत सिंह, नवदीप सिंह, ब्रह्मदास, मुनिश दधवाल, रतन सिंह, प्रताप सिंह, जतिंदर कुमार, हरीश कुमार, योगेश दत्त, कमल किशोर, बलदेव दत्त, अजय कुमार-III, अरुण मोदी, डॉ. प्रतिभा चौहान, करण सिंह गुलेरिया, गुलशन नेगी, संजय शर्मा, अनिल कुमार-V, रामकांत ठाकुर, तिलक राज, डॉ. वासुधा सूद, सिद्धार्थ शर्मा, विजय कुमार, मुकेश कुमार, कैलाश चंद, सुनील कुमार, राजीव मेहता, शेर सिंह-II, अनिल ठाकुर-VIII, संदीप शर्मा, गौरी दत्त, हरनाम सिंह, रीता देवी और मानवेंद्र ठाकुर समेत 62 एचपीपीएस अधिकारियों को विभिन्न जिलों और शाखाओं में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

